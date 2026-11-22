سومین جشنواره زرشک سیاه تیل همزمان با فصل برداشت این محصول بومی با حضور مسئولان، کشاورزان و اهالی منطقه در روستای تیل شهرستان شبستر برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی،سومین جشنواره زرشک سیاه تیل شبستر با هدف معرفی ظرفیت‌های تولید زرشک سیاه، حمایت از باغداران و توجه به توسعه کشت محصولات کم‌آب‌بر برگزار شد محصولی که به دلیل نیاز آبی پایین از ظرفیت‌های مناسب کشاورزی در شرایط کم‌آبی به شمار می‌رود.

شبستر و تسوج از قطب‌های تولید زرشک سیاه در آذربایجان‌شرقی هستند و امسال بیش از ۳۲۵ تن از این محصول در استان تولید شده است.

حدود ۵۵ هکتار از باغ‌های شهرستان شبستر زیر کشت زرشک سیاه قرار دارد ۳۰ درصد محصول به صورت تازه عرضه و ۷۰ درصد نیز به روش سنتی خشک می‌شود و علاوه بر بازار‌های محلی به استان‌هایی از جمله کرمانشاه و گیلان ارسال می‌شود.

زرشک سیاه با سازگاری بیشتر با شرایط کم‌آبی می‌تواند در مناطق مستعد استان به‌ویژه حوضه آبریز دریاچه ارومیه در جایگزینی تدریجی محصولات پرآب‌بر مورد توجه قرار گیرد.