فرمانده یگان حفاظت اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان شمالی از کشف و ضبط ۱۴ قبضه سلاح شکاری مجاز و غیرمجاز در جریان گشت و کنترل محیط‌بانان در مناطق تحت مدیریت و مناطق آزاد استان طی آبان‌ماه امسال خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای خراسان شمالی ، حمید فخرانی فرمانده یگان حفاظت اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان شمالی گفت: از مجموع سلاح‌های کشف‌شده ، ۱۲ قبضه دارای مجوز و ۲قبضه فاقد مجوز بوده است.

وی با بیان اینکه سلاح‌های مجاز کشف‌شده شامل ۴ قبضه گلوله‌زنی، ۵ قبضه ساچمه‌زنی تک‌لول و ۳ قبضه ساچمه‌زنی دولول بوده است افزود: همچنین از متخلفان ۲ قبضه سلاح شکاری غیرمجاز شامل یک قبضه گلوله‌زنی و یک قبضه ساچمه‌زنی کشف و ضبط شد.

فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان تصریح کرد: متخلفان پس از تشکیل پرونده، برای رسیدگی و طی مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند.

فخرانی با تأکید بر تداوم گشت و کنترل محیط‌بانان در مناطق تحت مدیریت و آزاد استان، خاطرنشان کرد: حفاظت از حیات وحش و برخورد با تخلفات شکار و صید، از اولویت‌های یگان حفاظت محیط زیست است.