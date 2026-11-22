به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان؛ ندا محمدی‌پور گفت: تاکنون‌ سه هزار و ۱۰۰ هکتار از زمین های استان به کشت کلزا اختصاص یافته و بررسی‌های میدانی نشان‌دهنده وضعیت بسیار مطلوب سبز شدن مزارع در همه ی مناطق کشت‌شده استان است.

مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی لرستان با اشاره به تراکم بالای بوته‌ها در برخی مزارع، بر ضرورت توجه به میزان بذر مصرفی و رعایت توصیه‌های فنی در زمان کاشت تأکید کرد.

وی با تأکید بر ضرورت رعایت روش های فنی در مزارعی که هنوز کشت نشده‌اند،بیان کرد:کشاورزان باید میزان بذر مصرفی را بر اساس توصیه‌های کارشناسی تنظیم کرده و از مصرف بیش از اندازه بذر خودداری کنند.

محمدی پور همچنین بر ضرورت پایش مستمر مزارع، مبارزه به‌موقع و اصولی با علف‌های هرز و رعایت توصیه‌های کارشناسی در مراحل مختلف رشد کلزا تأکید کرد و خواستار توجه کشاورزان به مدیریت صحیح مزارع با هدف حفظ پتانسیل تولید و دستیابی به عملکرد مطلوب شد.