به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه وبویراحمد ، سرهنگ «بهمن گرجیان» گفت: در راستای طرح آرامش در شهر و برخورد با خودروهای متخلف و همچنین پیشگیری از وقوع جرم و برقراری نظم و امنیت شهروندان طرح آرامش در شهر توسط ماموران انتظامی شهرستان بویراحمد اقدام به بررسی خودروهای عبوری در سطح شهر و اماکن تفریحی نموده در نتیجه اجرای طرح تعداد زیادی از خودروهای مختلف مورد بررسی قرار گرفتند.

وی افزود: در اجرای این طرح ماموران اقدام به بررسی خودروهای عبوری در سطح شهر و اماکن تفریحی نموده که در نتیجه اجرای طرح مذکور به استعلام از سامانه‌های پلیسی تعداد ۱۳ دستگاه خودرو که دارای حکم قضایی، خلافی بیش از حد، تغییر ارتفاع، آلودگی صوتی و فاقد مدارک شناسایی بودند برابر ماده ۸ و ۱۱ قانون رسیدگی به تخلفات توقیف و جهت سر مراحل قانونی روانه پارکینگ شدند.