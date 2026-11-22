توقیف ۱۳ دستگاه خودروی متخلف در شهرستان بویراحمد
فرمانده انتظامی شهرستان بویراحمد از اجرای طرح آرامش در شهر و توقیف ۱۳ دستگاه خودروی متخلف در این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه وبویراحمد، سرهنگ «بهمن گرجیان» گفت: در راستای طرح آرامش در شهر و برخورد با خودروهای متخلف و همچنین پیشگیری از وقوع جرم و برقراری نظم و امنیت شهروندان طرح آرامش در شهر توسط ماموران انتظامی شهرستان بویراحمد اقدام به بررسی خودروهای عبوری در سطح شهر و اماکن تفریحی نموده در نتیجه اجرای طرح تعداد زیادی از خودروهای مختلف مورد بررسی قرار گرفتند.
وی افزود: در اجرای این طرح ماموران اقدام به بررسی خودروهای عبوری در سطح شهر و اماکن تفریحی نموده که در نتیجه اجرای طرح مذکور به استعلام از سامانههای پلیسی تعداد ۱۳ دستگاه خودرو که دارای حکم قضایی، خلافی بیش از حد، تغییر ارتفاع، آلودگی صوتی و فاقد مدارک شناسایی بودند برابر ماده ۸ و ۱۱ قانون رسیدگی به تخلفات توقیف و جهت سر مراحل قانونی روانه پارکینگ شدند.
فرمانده انتظامی شهرستان بویراحمد در پایان با اشاره به اینکه برخورد قانونی پلیس با رانندگان متخلف ادامه دار خواهد بود؛ از شهروندان خواست: با رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی سهم خود را در کنترل ترافیک و کاهش حوادث رانندگی ایفا و از حوادث و رفتارهای مخاطره آمیز رانندگی خودداری نمایند.