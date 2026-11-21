کشف ۲۰۰۰ لیتر سوخت قاچاق در شهرستان بویراحمد
فرمانده انتظامی بویراحمد از کشف ۲۰۰۰ لیتر سوخت قاچاق از نوع نفت سفید در این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداو سیمای کهگیلویه وبویراحمد، سرهنگ «بهمن گرجیان» گفت: ماموران پاسگاه انتظامی دمچنار این شهرستان در راستای اجرای طرح مبارزه با قاچاق سوخت حین کنترل خودروهای عبوری در محورهای مواصلاتی به یک دستگاه خودروی وانت نیسان مشکوک و آن را متوقف کردند.
وی افزود: ماموران در بازرسی از خودروی مذکور ۲۰۰۰ لیتر سوخت قاچاق و خارج از شبکه توزیع از نوع نفت سفید کشف کردند.
فرمانده انتظامی شهرستان بویراحمد با اشاره به اینکه در این راستا یک نفر متهم دستگیر و پس از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی و خودرو نیزر به پارکینگ منتقل شد؛ از شهروندان خواست: در صورت مشاهده هرگونه موارد مشکوک در راستای مقابله با قاچاق کالا، ارز، سوخت و اخلال در نظم اقتصادی مراتب را از طریق پل ارتباطی ۱۱۰ به مرکز فوریتهای پلیس اطلاع دهید.