به گزارش خبرگزاری صداو سیمای کهگیلویه وبویراحمد ، سرهنگ «بهمن گرجیان» گفت: ماموران پاسگاه انتظامی دمچنار این شهرستان در راستای اجرای طرح مبارزه با قاچاق سوخت حین کنترل خودرو‌های عبوری در محور‌های مواصلاتی به یک دستگاه خودروی وانت نیسان مشکوک و آن را متوقف کردند.

وی افزود: ماموران در بازرسی از خودروی مذکور ۲۰۰۰ لیتر سوخت قاچاق و خارج از شبکه توزیع از نوع نفت سفید کشف کردند.