به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم،سردار محمد زهرایی باکاشاره به آغاز هفته بسیج و طرح کاشت نهال در ۶۴۷ هکتار از عرصه‌های بیابانی استان قم گفت: پویش نهال سبز امید از ۲۵ آبان ماه در سراسر کشور آغاز شد و با همکاری بسیج دانش آموزی و دانشجویی و محلات و مساجد در کل کشور اجرایی خواهد شد.

وی افزود: این طرح با کاشت ۳۱۳ هزار نهال امید در تهران آغاز شد و در کل کشور تا پایان فصل نهال کاری ۴۸ میلیون اصله نهال کاشته خواهد شد.

همچنین با حضور رئیس سازمان بسیج سازندگی کشور ۶۴۷ هکتار از بیابان‌های منطفه نواران نهال کاری شد.