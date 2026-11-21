سرپرست معاونت امور هماهنگی اقتصادی استانداری خوزستان گفت: طرح مدیریت هوشمند آرد و نان در استان با هدف صیانت از آرد یارانه‌ای و جلوگیری از مصارف غیر متعارف است.

هدف طرح هوشمند مدیریت آرد و نان، جلوگیری از خرید نامتعارف نان

هدف طرح هوشمند مدیریت آرد و نان، جلوگیری از خرید نامتعارف نان

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، رضا عبیات شامگاه شنبه سی ام آبان در گفت‌و‌گو با خبر ۲۴ سیمای خوزستان افزود: سالانه ۳۰ همت یارانه به آرد استان در جهت حفظ قدرت خرید مردم پرداخت می‌شود.

وی با بیان اینکه اجرای طرح هوشمند مدیریت آرد و نان در استان هیچ گونه محدودیتی برای خرید نان شهروندان ایجاد نمی‌کند، اظهار کرد: این طرح دارای دو بخش است نخست کنترل و ارزیابی نانوایی‌ها و دوم کنترل مصرف آرد یارانه‌ای که به مصرف کننده نهایی برسد.

سرپرست معاونت امور هماهنگی اقتصادی استانداری خوزستان با بیان اینکه شهروندان مراقب باشند که کارت خود را برای خرید نان در اختیار دیگران قرار ندهند، تاکید کرد: قیمت نان در این طرح هیچ گونه تغییر نمی‌یابد و شهروندان بدون هیچ گونه نگرانی و محدودیت می‌توانند نان مصرفی خود را تهیه کنند.