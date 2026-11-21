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استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به اختصاص ۹۸ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی به بخش صنعت، معدن و تجارت استان در سفر استانی دولت گفت: این حجم از اعتبارات بانکی تخصیص یافته در سفر استانی دولت فرصت بسیار خوبی برای توسعه بخشهای مختلف اقتصادی استان است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی،بهرام سرمست در یکصد و بیست و هشتمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی آذربایجان شرقی که با حضور مدیران ارشد دولتی و بخش خصوصی استان در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تبریز برگزار شد بر ضرورت توجه بدنه دولت و وزارتخانهها برای تفویض اختیار به استانها تاکید کرد و گفت: معتقدیم با تفویض اختیار کافی به استانها میتوانیم علاوه بر تامین کالاهای اساسی، در تامین مواد اولیه بخش تولید هم موفقیتهای خوبی کسب کنیم و در نتیجه به رونق تولید و حل مشکلات معیشتی مردم در شرایط ویژه کنونی کشور کمک کنیم.
وی ادامه داد: خواسته ما این است که وزارتخانهها اختیارات کافی را به مدیران کل خودشان در استانها تفویض کنند تا بتوانیم شاهد حل سریعتر مشکلات بخش تولید باشیم.
سرمست اضافه کرد:در شرایط کنونی میبایست متناسب با شرایط عمل کرد و مقررات وضعیت عادی کشور نمیتواند پاسخگوی مشکلات فعلی کشور در بخش تولید باشد.
رئیس شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی آذربایجان شرقی همچنین به مصوبات سفر استانی دولت به استان و اختصاص ۹۸ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی به بخش صنعت، معدن و تجارت استان اشاره کرد و افزود: این حجم از اعتبارات بانکی تخصیص یافته در سفر استانی دولت فرصت بسیار خوبی برای توسعه بخشهای مختلف اقتصادی استان است و از همه بانکهای عامل استان میخواهم به تعهدات خود در این زمینه عمل کنند.
سرمست گفت: از همه فعالان اقتصادی استان میخواهم از این فرصت و ظرفیت ایجاد شده استفاده کنند و از آن برای رونق بخش صنعت، معدن و تجارت استان استفاده کنند و اتاق بازرگانی تبریز هم ضمن نظارت بر روند اجرای این مصوبه هیات دولت گزارش آن را ارائه کند.
استاندار آذربایجان شرقی در بخش دیگری از نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان به موضوع ترافیک سنگین منطقه صنعتی غرب تبریز اشاره کرد و اظهار کرد:ساماندهی وضعیت ترافیکی منطقه صنعتی غرب که روزانه موجب اتلاف وقت و منابع انرژی شهروندان میشود میبایست اصلیترین اولویت مدیریت شهری تبریز و دستگاههای مسئول استان با همکاری اتاق بازرگانی تبریز باشد.
سرمست ادامه داد: خوشبختانه با همکاری اتاق بازرگانی تبریز طرح خوبی برای ساماندهی مشکل ترافیک منطقه صنعتی غرب تبریز مطالعه شده است و اجرای این طرح با همکاری شهرداری تبریز و دستگاههای مختلف مسئول استان میبایست به سرعت آغاز شود.
وی افزود: محور تبریز به آذرشهر یکی از مهمترین و بزرگترین ورودیهای کلانشهر تبریز است و به عنوان ویترین شهر عمل میکند و ساماندهی این محور علاوه بر حل مشکلات ترافیکی و صرفهجویی در انرژی و زمان شهروندان به زیباسازی ورودی غرب تبریز نیز کمک شایانی خواهد کرد.
استاندار آذربایجان شرقی همچنین بر ضرورت توسعه قطارهای حومهای تبریز در محور آذرشهر تاکید کرد و گفت:باید از همه ظرفیتهای حملونقل برای روانسازی ترافیک در غرب تبریز استفاده کنیم و موضوع توسعه قطارهای حومهای تبریز مورد توجه شرکت راهآهن جمهوری اسلامی ایران نیز هست و برای تحقق آن برنامهریزی شده است.