استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به اختصاص ۹۸ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی به بخش صنعت، معدن و تجارت استان در سفر استانی دولت گفت: این حجم از اعتبارات بانکی تخصیص یافته در سفر استانی دولت فرصت بسیار خوبی برای توسعه بخش‌های مختلف اقتصادی استان است.

تخصیص تسهیلات بانکی به بخش صنعت، معدن و تجارت آذربایجان شرقی

تخصیص تسهیلات بانکی به بخش صنعت، معدن و تجارت آذربایجان شرقی

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی،بهرام سرمست در یکصد و بیست و هشتمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی آذربایجان شرقی که با حضور مدیران ارشد دولتی و بخش خصوصی استان در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تبریز برگزار شد بر ضرورت توجه بدنه دولت و وزارتخانه‌ها برای تفویض اختیار به استان‌ها تاکید کرد و گفت: معتقدیم با تفویض اختیار کافی به استان‌ها می‌توانیم علاوه بر تامین کالا‌های اساسی، در تامین مواد اولیه بخش تولید هم موفقیت‌های خوبی کسب کنیم و در نتیجه به رونق تولید و حل مشکلات معیشتی مردم در شرایط ویژه کنونی کشور کمک کنیم.

وی ادامه داد: خواسته ما این است که وزارتخانه‌ها اختیارات کافی را به مدیران کل خودشان در استان‌ها تفویض کنند تا بتوانیم شاهد حل سریعتر مشکلات بخش تولید باشیم.

سرمست اضافه کرد:در شرایط کنونی می‌بایست متناسب با شرایط عمل کرد و مقررات وضعیت عادی کشور نمی‌تواند پاسخگوی مشکلات فعلی کشور در بخش تولید باشد.

رئیس شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی آذربایجان شرقی همچنین به مصوبات سفر استانی دولت به استان و اختصاص ۹۸ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی به بخش صنعت، معدن و تجارت استان اشاره کرد و افزود: این حجم از اعتبارات بانکی تخصیص یافته در سفر استانی دولت فرصت بسیار خوبی برای توسعه بخش‌های مختلف اقتصادی استان است و از همه بانک‌های عامل استان می‌خواهم به تعهدات خود در این زمینه عمل کنند.

سرمست گفت: از همه فعالان اقتصادی استان می‌خواهم از این فرصت و ظرفیت ایجاد شده استفاده کنند و از آن برای رونق بخش صنعت، معدن و تجارت استان استفاده کنند و اتاق بازرگانی تبریز هم ضمن نظارت بر روند اجرای این مصوبه هیات دولت گزارش آن را ارائه کند.

استاندار آذربایجان شرقی در بخش دیگری از نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان به موضوع ترافیک سنگین منطقه صنعتی غرب تبریز اشاره کرد و اظهار کرد:ساماندهی وضعیت ترافیکی منطقه صنعتی غرب که روزانه موجب اتلاف وقت و منابع انرژی شهروندان می‌شود می‌بایست اصلی‌ترین اولویت مدیریت شهری تبریز و دستگاه‌های مسئول استان با همکاری اتاق بازرگانی تبریز باشد.

سرمست ادامه داد: خوشبختانه با همکاری اتاق بازرگانی تبریز طرح خوبی برای ساماندهی مشکل ترافیک منطقه صنعتی غرب تبریز مطالعه شده است و اجرای این طرح با همکاری شهرداری تبریز و دستگاه‌های مختلف مسئول استان می‌بایست به سرعت آغاز شود.

وی افزود: محور تبریز به آذرشهر یکی از مهمترین و بزرگترین ورودی‌های کلانشهر تبریز است و به عنوان ویترین شهر عمل می‌کند و ساماندهی این محور علاوه بر حل مشکلات ترافیکی و صرفه‌جویی در انرژی و زمان شهروندان به زیباسازی ورودی غرب تبریز نیز کمک شایانی خواهد کرد.

استاندار آذربایجان شرقی همچنین بر ضرورت توسعه قطار‌های حومه‌ای تبریز در محور آذرشهر تاکید کرد و گفت:باید از همه ظرفیت‌های حمل‌ونقل برای روان‌سازی ترافیک در غرب تبریز استفاده کنیم و موضوع توسعه قطار‌های حومه‌ای تبریز مورد توجه شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران نیز هست و برای تحقق آن برنامه‌ریزی شده است.