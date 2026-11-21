جانشین فرمانده انتظامی استان قم از توقیف ۱۶ دستگاه خودرو و کشف اقلام قاچاق به ارزش تقریبی ۴۸۰ میلیارد ریال در ۴۸ ساعت گذشته خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم،سردارمنوچهر نصیری گفت:پلیس امنیت اقتصادی استان در چهل و هشت ساعت گذشته با تلاش شبانه روزی در سطح محور‌های استان، توانستن خودرو‌های شوتی را در جاده‌های مواصلاتی زمین گیر کنند.

جانشین فرمانده انتظامی استان قم افزود: در این عملیات ۱۲ دستگاه خودروی سواری که حامل لوازم بهداشتی، آرایشی، دخانیات از جمله سیگار، قطعات خودرو مکمل‌های بدنسازی و مقدار زیادی خوراک حیوانات خانگی و همچنین لاستیک خودرو‌های سنگین و ۱۵۰ راس دام سبک توقیف شد.

جانشین فرمانده انتظامی استان قم ادامه داد: در این رابطه ۱۲ نفر متهم دستگیر شده‌اند.