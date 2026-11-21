رویداد سی‌وچهارمین دوره هفته کتاب خراسان رضوی با هدف نکوداشت کنشگران زیست‌بوم کتاب، در مشهد برگزار و طی آن برگزیدگان بیست‌ویکمین دوره کتاب سال خراسان رضوی معرفی شدند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز خراسان‌رضوی، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی، درحاشیه این مراسم گفت: امروز، ۳۰ آبان‌ماه، در مراسم پایانی هفته کتاب و کتاب‌خوانی، گردهمایی اهالی فرهنگ، هنر و ادب، به‌ویژه نویسندگان و ناشران، در محل تئاتر شهر مشهد برگزار شد.

حسین مسگرانی افزود: در این مراسم، از برگزیدگان بیست‌ویکمین دوره کتاب سال استان، شامل ۱۲ نفر از برگزیدگان و شایستگان تقدیر، تجلیل و آنان معرفی ‌شدند.

وی ادامه داد: همچنین با حضور دبیر ستاد بزرگداشت هفته کتاب، از ۲۰ نفر از فعالان حوزه کتاب و کتاب‌خوانی استان، شامل کارشناسان، کتاب‌فروشان، نویسندگان، ناشران و افرادی که در این حوزه فعالیت داشته‌اند، تقدیر شد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی بیان کرد: امیدواریم بتوانیم در مسیر ترویج فرهنگ کتاب و کتاب‌خوانی اقدامات مؤثری انجام دهیم و هر سال بر غنای فعالیت‌ها، به‌ویژه در حوزه کتاب سال استانی، بیفزاییم.

وی افزود: در حوزه نویسندگان و ناشران، جزو استان‌های برتر کشور هستیم و امیدواریم با تقویت این رویداد، شاهد حضور چشمگیرتر و اثرگذارتر نویسندگان باشیم و کتاب‌های غنی‌تر و باکیفیت‌تری به جامعه مخاطبان ارائه شود.

در این مراسم، یادمان زنده‌یاد منصور انوری، نویسنده برجسته کشور، نیز برگزار شد و از خانواده وی تقدیر به عمل آمد.