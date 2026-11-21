به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی،بیت اله عبدالهی نماینده مردم اهر و هریس در مجلس شورای اسلامی با اشاره به سرمایه‌گذاری دولت برای توسعه زیرساخت‌های ارتباطی در روستا‌های گمش‌آباد و یایجلو اظهار داشت:با وجود محدودیت‌ها و تحریم‌ها دولت برای اجرای این طرح ۱۵ میلیارد تومان هزینه کرده است.

وی افزود:مردم شریف منطقه شایسته برخورداری از بهترین و مطلوب‌ترین خدمات هستند.

عبدالهی با تاکید بر اهمیت ارتباطات و فناوری اطلاعات در زندگی امروز افزود:امروزه دسترسی به شبکه‌های ارتباطی از نیاز‌های اساسی جامعه به شمار می‌رود و بخش قابل‌توجهی از فعالیت‌های روزمره مردم از جمله آموزش، تجارت، خریدوفروش و سایر امور به این فناوری وابسته است.