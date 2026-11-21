به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان؛ مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان لرستان گفت: ۱۰۸ دستگاه استخراج رمزارز غیرمجاز در آبان‌ ۱۴۰۵ در استان کشف شده و مجموع دستگاه‌های ماینر غیرمجاز کشف‌شده از ابتدای سال جاری تاکنون در استان به ۴۷۲ دستگاه رسیده است.

شیرزاد جمشیدی با تأکید بر اهمیت صیانت از منابع انرژی و حفظ پایداری شبکه برق افزود: فعالیت غیرمجاز دستگاه‌های استخراج رمزارز علاوه بر مصرف غیرقانونی برق، موجب افزایش بار شبکه و تحمیل هزینه‌های اضافی می‌شود.

وی با قدردانی از تلاش و مسئولیت‌پذیری کارکنان دفتر حراست، از همکاری، همراهی و حمایت دستگاه‌های اطلاعاتی استان و فرماندهی انتظامی استان لرستان، به‌ویژه پلیس امنیت اقتصادی فرماندهی انتظامی استان، در شناسایی و کشف مراکز غیرمجاز استخراج رمزارز قدردانی کرد.

جمشیدی بیان کرد: روند شناسایی و کشف مراکز غیرمجاز استخراج رمزارز با جدیت ادامه دارد و شرکت توزیع نیروی برق لرستان با تقویت همکاری‌های بین‌بخشی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های تخصصی و نظارتی، صیانت از شبکه برق و حقوق مشترکان را دنبال خواهد کرد.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق لرستان از شهروندان خواست در صورت اطلاع از فعالیت مراکز غیرمجاز استخراج رمزارز، با ارسال پیامک به شماره ۳۰۰۰۵۱۲۱، موارد را گزارش کنند تا اقدام لازم برای بررسی و پیگیری انجام شود.