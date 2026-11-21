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فرمانده سپاه ناحیه مراغه از کاشت ۵۰۰ اصله درخت در قالب پویش ملی نهال امید همزمان با هفته بسیج در این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی،سرهنگ یحیی حیدری گفت:در قالب پویش ملی نهال امید امروز بخشی از بلوار امام حسن (ع) مراغه با همکاری سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری درختکاری شد.
وی اضافه کرد:این پویش مردمی در راستای تحقق مطالبات و تاکیدات رهبر معظم انقلاب اسلامی درباره توسعه فضای سبز و درختکاری آغاز شده است.
فرمانده سپاه ناحیه مراغه گفت:پویش نهال امید از امروز آغاز و تا پایان امسال ادامه خواهد داشت و شهروندان با پیوستن به این پویش ملی در توسعه فضای سبز و سرسبزی مناطق مختلف شهر مشارکت کنند.
وی افزود:بسیج بهعنوان شجره طیبه و درخت تنومند انقلاب اسلامی همواره در عرصههای مختلف پیشگام بوده و در زمینه درختکاری و توسعه فضای سبز نیز فعالیت خود را آغاز کرده است.
سرهنگ حیدری گفت:اجرای چنین برنامههایی در هفتهای که به نام بسیج نامگذاری شده بیانگر مشارکت و حضور بسیجیان در فعالیتهای اجتماعی و عمومی و تلاش برای آبادانی و توسعه شهرستان است.