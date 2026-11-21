به گزارش خبرگزاری صدا و سیما کهگیلویه و بویراحمد، سرپرست سازمان حمل‌ونقل بار و مسافر شهرداری یاسوج از اضافه شدن ۷ اتوبوس به ناوگان حمل‌ونقل عمومی در سال جاری خبر داد و گفت: در حال حاضر ۱۵ اتوبوس در خطوط شهری فعالیت دارند و نرخ کرایه نیز ۱۰ هزار تومان است.

مرادی با اشاره به محل استقرار و پایانه‌های اتوبوسرانی افزود: میدان ساعت و پایانه واقع در انتهای مزدک و همچنین بلوار شهید مطهری و پایانه دانشگاه پیام نور از ایستگاه‌ها و پایانه‌های اصلی جابه‌جایی مسافران هستند.