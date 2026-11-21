امام جمعه شیروان به مناسبت هفته بسیج گفت: نماز، جهاد تبیین و روایتگری صحیح از مهم‌ترین وظایف فعالان بسیجی است .

دیدار پاسداران، بسیجیان و مسئولان شهرستان با امام جمعه شیروان به مناسبت هفته بسیج

دیدار پاسداران، بسیجیان و مسئولان شهرستان با امام جمعه شیروان به مناسبت هفته بسیج

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای خراسان شمالی ، حجت‌الاسلام والمسلمین غلامی، امام جمعه شهرستان شیروان، در دیدار پاسداران، بسیجیان و مسئولان شهرستان به مناسبت هفته بسیج، با اشاره به اهمیت نماز و نقش آن در تربیت فردی و اجتماعی، بر ضرورت توجه به نماز اول وقت، نماز جماعت، نماز جمعه و حضور در مسجد تأکید کرد.

وی با بیان اینکه تربیت خود و دیگران برای اقامه نماز کار دشواری است، گفت: نماز باید همراه با حضور قلب و خشوع باشد و خشوع به این معناست که انسان خود را در برابر خداوند، پیامبر، اهل‌بیت(ع) و اسلام بدهکار بداند.

امام جمعه شیروان نماز را تمرین صبر دانست و افزود: اصلاح نماز می‌تواند بر سایر رفتارها و فعالیت‌های انسان تأثیر بگذارد و زمینه‌ساز اصلاح امور دیگر شود.

حجت‌الاسلام غلامی در بخش دیگری از سخنان خود به اهمیت جهاد تبیین و روایتگری پرداخت و گفت: جهاد تبیین با بیان عمومی تفاوت دارد؛ در این عرصه باید نیاز مخاطب را شناخت و متناسب با نیاز و پرسش او پاسخ ارائه کرد.

وی با اشاره به تفاوت خبر و روایتگری گفت: خبر، گزارشی کلی از یک رویداد است، اما روایتگری با پرداختن به جزئیات، واقعیت‌ها و آثار یک اتفاق، آن را برای مخاطب ملموس و قابل درک می‌کند.

حجت‌الاسلام والمسلمین غلامی افزود: در روایتگری پیروزی‌ها باید جزئیات مؤثر و نقاط امیدبخش به‌درستی بیان شود تا امید در جامعه تقویت شود و همچنین انتقادها نباید به ناامیدی و اختلاف در جامعه منجر شود.

امام جمعه شیروان شناخت مبانی و اصول رهبری را از ضروریات فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی دانست و گفت: شناخت مبانی و رهنمودهای رهبری، پایه تصمیم‌گیری و عمل است و در روایت رویدادها نیز باید به موضوع وحدت و اتحاد مقدس توجه ویژه داشت.

وی بااشاره به ضرورت پویایی فعالیت‌های فرهنگی افزود: کار فرهنگی باید پیش‌رونده و همراه با استفاده از فرصت‌ها باشد و دعوت به فعالیت‌های دینی و انقلابی نیز باید با خیرخواهی، دلسوزی، مهربانی و بیان لطیف همراه باشد و استمرار در دعوت مردم به مسجد، نماز جمعه و فعالیت‌های بسیجی مورد توجه قرار گیرد.