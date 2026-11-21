دبیر جشنواره تئاتر مقاومت گفت: این جشنواره، جشن غیرت و ایستادگی هنرمندان در روزهای سخت بود و هنرمندان با وجود شرایط دشوار، پای کار تئاتر انقلاب و ایران‌دوستی ایستادند.

دبیر جشنواره تئاتر مقاومت: این جشنواره، جشن غیرت و ایستادگی هنرمندان در روزهای سخت بود

دبیر جشنواره تئاتر مقاومت: این جشنواره، جشن غیرت و ایستادگی هنرمندان در روزهای سخت بود

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، محمد کاظم‌تبار، دبیر بیستمین جشنواره بین‌المللی تئاتر مقاومت، در آیین اختتامیه این جشنواره با گرامیداشت یاد امام شهید انقلاب اسلامی و شهدای جنگ‌های تحمیلی اخیر، گفت: یکی از اتفاقاتی که ذهن و قلب ما را تحت تأثیر قرار داد، شهادت امام شهید انقلاب اسلامی بود؛ با این وجود، وظیفه داشتیم با تمام توان، جشنواره‌ای را که یک سال برای برگزاری آن برنامه‌ریزی شده بود، به سرانجام برسانیم.

وی با قدردانی از تلاش هنرمندان افزود: رسیدن از ۳۰ شهریور تا ۳۰ آبان و برگزاری آیین اختتامیه این جشنواره، حاصل فضل الهی و همت، غیرت و تلاش هنرمندانی بود که در روز‌های جنگ نیز آثار خود را ارسال کردند، به تمرین پرداختند و در شهر‌های مختلف به اجرای آثار جشنواره مشغول شدند.

دبیر جشنواره تئاتر مقاومت با تأکید بر نقش هنرمندان در پاسداشت ارزش‌های انقلاب اسلامی و ایران‌دوستی تصریح کرد: امروز جشن تئاتر انقلاب اسلامی و جشن تئاتر ایران‌دوستی است و از همه هنرمندانی که در شرایط سخت، همت و غیرت خود را نشان دادند، قدردانی می‌کنم.

کاظم‌تبار با اشاره به معرفی برگزیدگان جشنواره گفت: پیشاپیش به همه عزیزانی که نامشان به‌عنوان برگزیده اعلام می‌شود، تبریک می‌گویم و برای هنرمندانی که نامشان خوانده نمی‌شود نیز آرزوی موفقیت دارم؛ چراکه این جشنواره تنها جشن برگزیدگان نیست، بلکه جشن حضور، غیرت و تلاش همه هنرمندان است.

وی در پایان با گرامیداشت یاد و خاطره زنده‌یاد کوروش زارعی، از خدمات و همراهی‌های او در عرصه هنر و تئاتر قدردانی کرد.

طائب: هنر مقاومت، حماسه ملت ایران را برای نسل‌های آینده ماندگار می‌کند

در ادامه حجت‌الاسلام حسین طائب، رئیس سازمان بسیج مستضعفین، در آیین اختتامیه جشنواره تئاتر مقاومت با قدردانی از هنرمندان گفت: ایثار و فداکاری اقشار مختلف مردم در دفاع از کشور، مقاومت را به حماسه‌ای ملی و جهانی تبدیل کرد.

وی با اشاره به نقش جوانان، زنان، کودکان، دانشمندان، پرستاران و هنرمندان در این عرصه افزود: وظیفه هنرمندان، روایت این حماسه در قالب داستان، فیلم، مستند و تئاتر برای ماندگاری پیام مقاومت در نسل‌های آینده است.

طائب همچنین با اشاره به بازتاب جهانی مقاومت و اعتراضات دانشجویان دانشگاه‌های آمریکا به تحولات غزه تصریح کرد: مقاومت ملت ایران و جبهه مقاومت به موضوعی جهانی تبدیل شده است.

رئیس سازمان بسیج مستضعفین در پایان با تأکید بر ضرورت توسعه هنر مقاومت، از هنرمندان خواست برای گسترش کمی و کیفی تئاتر مقاومت در سراسر کشور تلاش کنند.

برگزیدگان بیستمین جشنواره بین المللی تئاتر مقاومت

بخش بین الملل:

لوح تقدیر و مدالیوم جشنواره در بخش بین‌الملل به عبدالحسن نوری عباس العاتی، نویسنده و کارگردان نمایش «هش» از کشور عراق و همچنین بازیگران این اثر تقدیم شد.

نامزد‌های کودک و نوجوان بخش مسابقه نمایشنامه‌نویسی:

نمایش‌نامه «گردن کلفته و سرباز قهرمان» به نویسندگی فریده محمدی

نمایش‌نامه «مین/آ/ ب» به نویسندگی نسرین احمدخانی

نمایش‌نامه «آن عزیز هزار ساله» به نویسندگی ماندانا عقبری

نمایش‌نامه «بعد از نخل ما» به نویسندگی علیرضا دهقانی

نمایش‌نامه «بیداری» به نویسندگی هادی ولی پور

لوح تقدیر این بخش به نمایش‌نامه‌های «بعد از نخل ما» به نویسندگی علیرضا دهقانی و «آن عزیز هزار ساله» به نویسندگی ماندانا عقبری تقدیم شد.

تندیس جشنواره و دیپلم افتخار به نمایش‌نامه‌ی «مین/آ/ ب» به نویسندگی نسرین احمدخانی اهدا شد.

نامزد‌های زندگینامه و پرتره بخش مسابقه نمایشنامه‌نویسی:

نمایش‌نامه «شب تماشایی» به نویسندگی مهدی فنائیان

نمایش‌نامه «آخرین تماس» به نویسندگی مهدی باجلان

نمایش‌نامه «باغ آلبالو» به نویسندگی مجید کاظم زاده مژدهی

نمایش‌نامه «ظهر پوتین» به نویسندگی کوروش سلمانی

نمایش‌نامه «به نام من گناه کن» به نویسندگی وحید درویشی

لوح تقدیر این بخش به نمایش‌نامه‌های «آخرین تماس» به نویسندگی مهدی باجلان و «ظهور پوتین» به نویسندگی کوروش سلمانی دهبارز رسید.

تندیس جشنواره و دیپلم افتخار به نمایش‌نامه‌ «به نام من گناه کن» به نویسندگی وحید درویشی تقدیم شد.

نامزد‌های جایزه ایران بخش مسابقه نمایشنامه‌نویسی:

نمایش‌نامه «آذر و تیر» به نویسندگی کاظم زاده مژدهی

نمایش‌نامه «فلوکسی تاید» به نویسندگی عباس جانفدا

نمایش‌نامه «بی صدا» به نویسندگی امیررضا ملکی

نمایش‌نامه «زنگ آخر» به نویسندگی فریبا جعفری

لوح تقدیر و مدالیوم ایران به نمایش‌نامه «آذر و تیر» به نویسندگی کاظم زاده مژدهی اهدا شد.

دیپلم افتخار و مدالیوم ایران به نمایش‌نامه‌ «فلوکسی تاید» به نویسندگی عباس جانفدا تقدیم شد.

نامزد‌های طرح و اید در بخش سردار آسمانی:

علیرضا شمس برای طرح و ایده نمایش «پایان سکوت کاشی ها» از فلاورجان

آدینه رحیم نژاد برای طرح و ایده نمایش «شیرک منهای دو» از اصفهان

مینا اخوان برای طرح و ایده نمایش «ناو دنا» از کرمان

مریم عبدی برای طرح و ایده نمایش «اون شب که بارون اومد» از ایلام

لوح تقدیر به آدینه رحیم نژاد برای طرح و ایده نمایش

«شیرک منهای دو» از اصفهان و علیرضا شمس برای طرح و ایده نمایش «پایان سکوت کاشی ها» از فلاورجان اهدا شد.

تندیس جشنواره و دیپلم افتخار به مینا اخوان برای طرح و ایده نمایش «ناو دنا» از کرمان رسید.

نامزد‌های نویسندگی بخش مسابقه تئاتر صحنه‌ای:

محمدرضا شاهمردی برای نمایشنامه «باقی بقای بالی»

آسیه سلطانی نژاد برای نمایشنامه «زنگ دوم: تاماهاوک»

ندا قربانیان برای نمایشنامه «فروشی نیست»

مسعود احمدی برای نمایشنامه «ضربه آزاد»

محمدرضا تفرشی برای نمایشنامه «خون به پا خواهد شد»

لوح تقدیر به محمدرضا شاهمردی و سیدمهدی برقعی برای نمایشنامه «باقی بقای بالی» تقدیم شد.

تندیس جشنواره و دیپلم افتخار به مسعود احمدی برای نمایشنامه «ضربه آزاد» اهدا شد.

طراحی پوستر و بروشور در بخش سردار آسمانی و مسابقه تئاتر صحنه‌ای:

نامزد‌های موسیقی در بخش سردار آسمانی:

سامیار ایزدی، حسین ایوبی، دانیال کیانی راد برای موسیقی نمایش «ناو دنا» از کرمان.

علی خاتمی برای موسیقی نمایش‌های «شیرک منهای دو» از اصفهان و در غلطان از لاهیجان.

سپهر حسنی، نلیسا بامروت برای موسیقی نمایش «طالع طلا» از زنجان.

لوح تقدیر به علی خاتمی برای موسیقی نمایش «شیرک منهای دو» از اصفهان اهدا شد

تندیس جشنواره و دیپلم افتخار به سامیار ایزدی، حسین ایوبی، دانیال کیانی راد برای موسیقی نمایش «ناو دنا» از کرمان تقدیم شد.

نامزد‌های موسیقی در بخش مسابقه تئاتر صحنه‌ای:

علی پیلارام و حسین اصیلی برای موسیقی نمایش «قبولی اسفند»

نوید هیلکنژاد برای موسیقی نمایش «سوم روز»

علی پیلارام و مصطفی نظری برای موسیقی نمایش «ظهور پوتین»

پژمان پهلوانی برای موسیقی نمایش «خون به پا خواهد شد»

لوح تقدیر به نوید هیلک نژاد برای موسیقی نمایش «سوم روز» تقدیم شد.

تندیس جشنواره و دیپلم افتخار به علی پیلارام و مصطفی نظری برای موسیقی نمایش «ظهور پوتین» اهدا شد.

نامزد‌های بازیگری مرد در بخش مسابقه تئاتر صحنه‌ای:

امید آزادخانی برای بازی در نمایش «تن در تن ایران»

پژمان پهلوانی برای بازی در نمایش «خون به پا خواهد شد»

داود پارسا برای بازی در نمایش «سفینه غزل»

عبدالرسول زارع برای بازی در نمایش «آخرین تاریان» از اصفهان

فرشاد اسلامی برای بازی در نمایش «قبولی اسفند»

مرتضی اسحاقی برای بازی در نمایش «تن در تن ایران»

کوروش سلمانی دهبارز برای بازی در نمایش «ظهور پوتین»

لوح تقدیر به پژمان پهلوانی برای بازی در نمایش «خون به پا خواهد شد» تقدیم شد.

لوح تقدیر به فرشاد اسلامی برای بازی در نمایش «قبولی اسفند» اهدا شد.

تندیس جشنواره و دیپلم افتخار به عبدالرسول زارع برای بازی در نمایش «آخرین تاریان» از اصفهان تقدیم شد.

نامزد‌های کارگردانی در بخش سردار آسمانی:

آدینه رحیم نژاد برای کارگردانی نمایش «شیرک منهای دو» از اصفهان

علیرضا شمس برای کارگردانی نمایش «پایان سکوت کاشی ها» از فلاورجان

مریم عبدی برای کارگردانی نمایش «اون شب که بارون اومد» از ایلام

مینا اخوان برای کارگردانی نمایش «ناو دنا» از کرمان

لوح تقدیر به مریم عبدی برای کارگردانی نمایش «اون شب که بارون اومد» از ایلام تقدیم شد.

تندیس جشنواره و دیپلم افتخار به مینا اخوان برای کارگردانی نمایش «ناو دنا» از کرمان تقدیم شد.

نامزد‌های کارگردانی در بخش مسابقه تئاتر صحنه‌ای:

سعید موذنی برای کارگردانی نمایش «آخرین تاریان»

ندا قربانیان برای کارگردانی نمایش «فروشی نیست»

مسعود احمدی برای کارگردانی نمایش «ضربه آزاد»

علی پیمان دوست برای کارگردانی نمایش «تن در تن ایران»

محمدرضا شاهمردی برای کارگردانی نمایش «باقی بقای بالی»

لوح تقدیر به مسعود احمدی برای کارگردانی نمایش «ضربه آزاد» تقدیم شد.

تندیس جشنواره و دیپلم افتخار به محمدرضا شاهمردی برای کارگردانی نمایش «باقی بقای بالی» اهدا شد.

جایزه ویژه ایران در بخش سردار آسمانی:

نمایش «پایان سکوت کاشی‌ها» به کارگردانی علیرضا شمس از فلاورجان

نمایش «اون شب که بارون اومد» به کارگردانی مریم عبدی از ایلام

نمایش «ناو دنا» به کارگردانی مینا اخوان از کرمان.

دیپلم افتخار و مدالیوم ایران به نمایش «پایان سکوت کاشی‌ها» به کارگردانی علیرضا شمس از فلاورجان اهدا شد.

نامزد‌های جایزه ویژه ایران در بخش مسابقه تئاتر صحنه‌ای:

نمایش «زنگ دوم: تاماهاوک»

نمایش «موج آخر»

نمایش «تن در تن ایران»

دیپلم افتخار و مدالیوم ایران به نمایش «تن در تن ایران» به کارگردانی علی پیما‌ن‌دوست تقدیم شد.

معرفی بهترین نمایش بخش سردار آسمانی مزین به جایزه ویژه شهید آوینی:

دیپلم افتخار و مدالیوم شهید آوینی به نمایش «ناو دنا» به کارگردانی مینا اخوان از کرمان اهدا شد.

معرفی بهترین نمایش در بخش مسابقه تئاتر صحنه‌ای مزین به جایزه ویژه شهید آوینی:

دیپلم افتخار و مدالیوم شهید آوینی به نمایش «باقی بقای بالی» به کارگردانی محمدرضا شاهمردی تقدیم شد.