از کتاب نگاهی نو به عالم ذر و عهد الست به قلم دکتر سید علی ملک حسینی در شیراز رونمایی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما کهگیلویه و بویراحمد ، دکتر سید علی ملک حسینی از چهره های علمی ماندگار در حوزه پزشکی ایران و بنیانگذار پیوند کبد در خاورمیانه و شیراز است که به پدر پیوند کبد ایران لقب گرفته است.

او ۱۶ مرداد ۱۳۲۸ در منطقه چشمه چنار شهرستان بویراحمد استان کهگیلویه و بویراحمد به دنیا آمد.

آیت الله ملک حسینی، رئیس مدرسه علمیه خان شیراز در مراسم رونمایی از اثر دکتر سید علی ملک حسینی در تبیین اعجاز قرآن از منظر پزشکی با اشاره به دانشمندانی چون خواجه نصیر الدین طوسی که با جلوه های اعجاز در قرآن بویژه در حوزه علمی شناخته شده اند گفت: دکتر ملک حسینی هم با تلاش در همین راستا، توانسته جلوه های اعجاز علمی قرآن را برجسته کند و بدون شک با هر تجربه نو در علوم و دانش بشری، بی‌شک فهمی نو از قرآن پیدا می شود .

دکتر محمد اسماعیل اکبری استاد ممتاز دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و رئیس مرکز تحقیقات سرطان کشور در این مراسم با بیان اینکه کسی که با برداشت درست از قرآن کریم، توان تلفیق علوم تجربی را داشته باشد نمونه بارز یک فرد عالم است گفت:دکتر ملک حسینی با ۱۵ سال تلاش توانسته بر این موضوع صحّه گذارد و با درک معنا از آیات قرآن کریم ، بیولوژی و خلقت را تبیین کند.

کتاب تبیین اعجاز قرآن از منظر پزشکی حاصل ۱۱ سال مطالعه قرآنی و علمی دکتر ملک حسینی است و نویسنده در آن با بهره‌گیری از اشارات و آیات تکوینی قرآن کریم، مطالعه تاریخچه علوم از آغاز تاکنون، و نظرات علما و عرفا و فلاسفه بزرگ تاریخ، به تبیین جلوه هایی از جدیدترین دستاوردهای علم پزشکی در خلقت انسان و از منظر قرآن کریم پرداخته است.