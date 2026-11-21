آزمون‌های رایگان علمی «برپا» با هدف تحقق عدالت آموزشی و سنجش توان علمی دانش‌آموزان، در ۶۰ پایگاه مقاومت بسیج استان کرمان برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کرمان ، سرهنگ پاسدار دکتر عیسی مرادی، مسئول سازمان بسیج علمی و پژوهشی سپاه ثارالله استان کرمان، در حاشیه بازدید از روند برگزاری این آزمون‌ها در شهرستان رابر گفت: بیش از ۲۷۰۰ دانش‌آموز پایه‌های ششم تا دوازدهم در این طرح شرکت کرده‌اند.

سرهنگ مرادی افزود: این آزمون‌ها با هدف تقویت بنیه علمی دانش‌آموزان و آماده‌سازی آنان برای ورود به مدارس نمونه دولتی، استعداد‌های درخشان و کنکور سراسری، به‌صورت رایگان و ماهانه برگزار می‌شود.

سرهنگ مرادی با اشاره به فعالیت ۶۰ پایگاه مقاومت بسیج در اجرای این طرح تصریح کرد: دانش‌آموزان در مناطق مختلف استان، بدون محدودیت جغرافیایی و هزینه، می‌توانند از فرصت برابر برای ارزیابی توان علمی خود بهره‌مند شوند.

مسئول سازمان بسیج علمی و پژوهشی سپاه ثارالله استان کرمان، عدالت آموزشی را از اهداف محوری این طرح دانست و از دانش‌آموزان و خانواده‌ها خواست برای استفاده از این فرصت به پایگاه‌های مقاومت بسیج محل سکونت خود مراجعه کنند.

به گفته سرهنگ مرادی، ۱۶ پایگاه در شهرستان کهنوج و ۱۲ پایگاه در شهرستان رودبار جنوب نیز میزبان برگزاری این دوره از آزمون‌های علمی «برپا» هستند.