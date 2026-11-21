وزیر جهاد کشاورزی گفت: در بخش کشاورزی، شاهد رشد مثبت ۲.۳ درصدی در ارزش افزوده هستیم و ۷۰ هزار شغل جدید ایجاد کرده‌ایم.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، غلامرضا نوری با حضور در برنامه گفتگوی ویژه خبری با موضوع امنیت غذایی و تداوم تولید کشاورزی، به پرسش‌ها در این‌باره پاسخ گفت. متن گفتگو به این شرح است:

وزیر جهاد کشاورزی: اشتراک‌های ما با کشور‌های همسایه، یک الگوی خاص را به وجود آورده است که دشمنان نمی‌توانند این ارتباط‌ها را دچار اختلال کنند.

نوری: همه ارتباط‌ها، برقرار و موانع در حال برداشته شدن است و قیمت‌های تمام شده برای صادرات و واردات را افزایش می‌دهد.

وزیر جهاد کشاورزی: تولیدکنندگان داخلی در وضع جنگی، بیش از دوران صلح فعالیت کرد‌ه‌اند.

نوری: تحریم‌ها موجب توجه بیشتر به ظرفیت‌های داخلی شد.

وزیر جهاد کشاورزی: در عرصه کشاورزی و امنیت غذایی، مردم عزیزمان ایفای نقش بسیار خوبی داشتند.

نوری: مردم نگران امنیت غذایی نباشند؛ تأمین کالا‌های اساسی و کشاورزی در هر وضعی انجام می‌شود.

وزیر جهاد کشاورزی: حدود ۳۵ درصد صید ماهی از دریا‌های آزاد افزایش پیدا کرده است.

نوری: با وجود حمله‌های دشمن در جنوب کشور، به‌طور قابل توجهی از واردات ماهی تُن به کشور بی‌نیاز هستیم.

وزیر جهاد کشاورزی: حدود ۳۵ درصد پرورش میگو رشد داشته است.

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