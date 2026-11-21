به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از وستی، الکسی لیخاچف رئیس روس‌اتم با اشاره به حملات تجاوزکارانه نظامی به ایران، از تداوم پروژه نیروگاه هسته‌ای بوشهر و مقاومت همکاری هسته‌ای تهران و مسکو در برابر فشار‌های خارجی خبر داد.

وی افزود: «پروژه نیروگاه هسته‌ای بوشهر در جریان حملات نظامی در معرض آزمونی سخت قرار گرفت و ثابت کرد که دوستی روسیه و ایران می‌تواند در برابر هرگونه فشار خارجی مقاومت کند.»

لیخاچف با اشاره به حملات تجاوزکارانه آمریکا و اسرائیل علیه ایران تاکید کرد: «امسال این پروژه در جریان حملات نظامی و هوایی، آزمون استحکام خود را پشت سر گذاشت. با توافق مقام‌های ایرانی، بیشتر متخصصان ما محل پروژه را ترک کردند.

وی خاطرنشان کرد: رئیس‌جمهور روسیه این رویداد‌ها را از نزدیک دنبال می‌کرد و از طریق تماس‌های بین‌المللی خود، امنیت تأسیسات و متخصصان را تضمین کرد. هرگز تردیدی نداشتیم که این پروژه همچنان در اولویت باقی خواهد ماند و هم این پروژه و هم دوستی روسیه و ایران در برابر هرگونه فشار خارجی و آزمون استحکام مقاومت خواهند کرد. ما این گفته را به اثبات رساندیم.»