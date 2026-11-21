معاون اول رئیس‌ جمهور در پیامی با تسلیت درگذشت استاد ممتاز دانشگاه صنعتی شریف و چهره ماندگار فیزیک ایران، از سال‌ها تلاش علمی، پژوهشی و خدمت‌های ارزشمند این اندیشمند برجسته در عرصه علم و فلسفه علم تجلیل کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، متن پیام محمد رضا عارف به این شرح است:

بسم‌ الله الرحمن الرحیم

درگذشت دانشمند فرهیخته، استاد ممتاز دانشگاه صنعتی شریف و چهره ماندگار فیزیک ایران، زنده‌یاد دکتر مهدی گلشنی، موجب تأثر و تأسف فراوان شد.

آن استاد برجسته و اندیشمند گران‌قدر، عمر پربار خویش را در مسیر اعتلای دانش فیزیک، گسترش فلسفه علم و تبیین پیوند علم و دین سپری کرد و با سال‌ها تلاش علمی، پژوهشی و تربیت نسل‌های متعدد دانشجویان، میراثی ارزشمند برای جامعه علمی و دانشگاهی کشور به یادگار گذاشت.

اینجانب این ضایعه را به خانواده محترم ایشان، جامعه علمی و دانشگاهی کشور، اعضای فرهنگستان علوم، استادان و دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف و شاگردان آن مرحوم تسلیت می‌گویم، از درگاه خداوند متعال برای آن دانشمند فقید، رحمت واسعه و علو درجات و برای بازماندگان، صبر و شکیبایی مسئلت دارم.