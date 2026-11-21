بزرگداشت مرحوم آیتالله وحید خراسانی در مسجد اعظم قم
مراسم بزرگداشت مرحوم آیتالله العظمی حاج شیخ حسین وحید خراسانی با حضور نمایندگان مراجع عظام تقلید، جمعی از اعضای مجلس خبرگان رهبری و جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، طلاب، فضلا و اقشار مختلف مردم در مسجد اعظم قم برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم،حجتالاسلام والمسلمین شیخ حسین انصاریان در مراسم بزرگداشت مرحوم آیتالله وحید خراسانی در مسجد اعظم قم با اشاره به ارادت ویژه این مرجع فقید به اهلبیت عصمت و طهارت علیهمالسلام، از جایگاه علمی و معنوی و خدمات ارزشمند ایشان در ترویج معارف اهلبیت تجلیل کرد.