بزرگداشت مرحوم آیت‌الله وحید خراسانی در مسجد اعظم قم

مراسم بزرگداشت مرحوم آیت‌الله العظمی حاج شیخ حسین وحید خراسانی با حضور نمایندگان مراجع عظام تقلید، جمعی از اعضای مجلس خبرگان رهبری و جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، طلاب، فضلا و اقشار مختلف مردم در مسجد اعظم قم برگزار شد.