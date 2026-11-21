سرپرست سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری دزفول از آغاز اجرای طرح «رویش هنر» با هدف جان‌بخشی هنرمندانه به پیکر درختان خشکیده این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، عبدالحمید صادق‌جولا با اشاره به آغاز اجرای طرح «رویش هنر» ، گفت: با توجه به تاکید شهردار دزفول بر استفاده از ظرفیتهای هنری و ایده‌های خلاقانه در بهبود سیما و منظر شهری، این طرح با هدف تبدیل تنه درختان خشکیده و مقاوم به آثار هنری و عناصر خلاقانه در فضاهای شهری آغاز شده است.

وی با اشاره به ظرفیت‌های هنری و فرهنگی دزفول اظهار کرد: ایده اجرای این طرح بر این باور شکل گرفته است که پایان عمر طبیعی یک درخت، لزوماً به معنای پایان حضور آن در سیمای شهر نیست؛ بلکه می‌توان با نگاهی خلاقانه و بهره‌گیری از هنر، به بخشی از پیکره آن هویتی تازه بخشید.

صادق‌جولا افزود: در قالب طرح «رویش هنر»، تنه درختان خشکیده‌ای که از استحکام و قابلیت حفظ و نگهداری در فضای شهری برخوردارند، با هنر منبت‌کاری و پیکرتراشی به دست هنرمندان به آثار هنری تبدیل می‌شوند. این اقدام علاوه بر خلق جلوه‌های متفاوت بصری، فرصتی برای حضور هنرهای اصیل و توانمندی هنرمندان در فضاهای عمومی شهر فراهم می‌کند.

سرپرست سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری دزفول تصریح کرد: رویکرد ما در مدیریت منظر شهری، استفاده از ایده‌های نو و ظرفیت‌های بومی برای خلق فضاهایی متفاوت و هویت‌مند است. دزفول از پشتوانه ارزشمند هنرمندان برخوردار است و تلاش داریم این ظرفیت را در خدمت زیبایی و هویت شهری قرار دهیم.

صادق‌جولا در پایان با اشاره به اینکه «رویش هنر» آغاز مسیری برای پیوند بیشتر هنر و منظر شهری است، گفت: امیدواریم با تداوم این طرح و مشارکت هنرمندان، شاهد شکل‌گیری مجموعه‌ای از آثار هنری در فضاهای شهری دزفول باشیم؛ آثاری که علاوه بر زیبایی بصری، روایتگر خلاقیت، هنر و هویت این شهر باشند.