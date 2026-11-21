به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، یکشنبه یکم آذرماه ۱۴۰۵، ۱۲ جمادی الثانی ۱۴۴۸ هجری قمری و ۲۲ نوامبر ۲۰۲۶ میلادی است.

اذان صبح: ۵ و ۲۵ دقیقه

طلوع آفتاب: ۶ و ۴۸ دقیقه

اذان ظهر: ۱۲ و یک دقیقه

غروب آفتاب: ۱۷ و ۱۴ دقیقه

اذان مغرب: ۱۷ و ۳۲ دقیقه

نیمه شب شرعی: ۲۳ و ۲۱ دقیقه

ذکر روز یکشنبه:

۱۰۰ مرتبه یا ذالجلال و الاکرام

حدیث روز:

پیامبر اکرم (ص) فرمود: بى اُنذِرتُم وَ بِعَلىِّ بنِ أبى طالِبِ اهْتَدَیتُم... وَ بِالْحَسَنِ اُعْطیتُمُ الإْحسانُ وَ بِالْحُسَینِ تَسعَدونَ وَ بِهِ تَشقونَ ألا وَ إنَّ الْحُسَینَ بابٌ مِن أبوابِ الْجَنَّةِ مَن عاداهُ حَرَّمَ اللّه ُ عَلَیهِ ریحَ الْجَنَّةِ.

به وسیله من هشدار داده شدید و به وسیله على علیه السلام هدایت مى یابید و به وسیله حسن احسان مى شوید و به وسیله حسین خوشبخت مى گردید و بدون او بدبخت. بدانید که حسین درى از درهاى بهشت است، هر کس با او دشمنى کند، خداوند بوى بهشت را بر او حرام مى کند. (البرهان فی تفسیر القرآن، ج ۳، ص ۲۳۲)

احکام شرعی:

استفاده از خانه‌هاى سازمانى دولتى

سوال) استفاده از خانه‌هاى سازمانى دولتى براى کسانى که امکان مالى دارند یا خانه شخصى دارند از نظر شرعى چه حکمى دارد؟ و اگر به وسیله پارتى بازى و... به آن دست یابیم خواندن نماز در آن اشکال دارد یا خیر؟

جواب) اگر برخلاف مقررات است، جایز نیست و اگر از طریق نامشروع اشغال شده است، نماز در آن حکم غصب را دارد. (استفتائات مقام معظم رهبری)