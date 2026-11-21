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اوقات شرعی یکم آذرماه ۱۴۰۵ به افق اهواز، مرکز استان خوزستان اعلام شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، یکشنبه یکم آذرماه ۱۴۰۵، ۱۲ جمادی الثانی ۱۴۴۸ هجری قمری و ۲۲ نوامبر ۲۰۲۶ میلادی است.
اذان صبح: ۵ و ۲۵ دقیقه
طلوع آفتاب: ۶ و ۴۸ دقیقه
اذان ظهر: ۱۲ و یک دقیقه
غروب آفتاب: ۱۷ و ۱۴ دقیقه
اذان مغرب: ۱۷ و ۳۲ دقیقه
نیمه شب شرعی: ۲۳ و ۲۱ دقیقه
ذکر روز یکشنبه:
۱۰۰ مرتبه یا ذالجلال و الاکرام
حدیث روز:
پیامبر اکرم (ص) فرمود: بى اُنذِرتُم وَ بِعَلىِّ بنِ أبى طالِبِ اهْتَدَیتُم... وَ بِالْحَسَنِ اُعْطیتُمُ الإْحسانُ وَ بِالْحُسَینِ تَسعَدونَ وَ بِهِ تَشقونَ ألا وَ إنَّ الْحُسَینَ بابٌ مِن أبوابِ الْجَنَّةِ مَن عاداهُ حَرَّمَ اللّه ُ عَلَیهِ ریحَ الْجَنَّةِ.
به وسیله من هشدار داده شدید و به وسیله على علیه السلام هدایت مى یابید و به وسیله حسن احسان مى شوید و به وسیله حسین خوشبخت مى گردید و بدون او بدبخت. بدانید که حسین درى از درهاى بهشت است، هر کس با او دشمنى کند، خداوند بوى بهشت را بر او حرام مى کند. (البرهان فی تفسیر القرآن، ج ۳، ص ۲۳۲)
احکام شرعی:
استفاده از خانههاى سازمانى دولتى
سوال) استفاده از خانههاى سازمانى دولتى براى کسانى که امکان مالى دارند یا خانه شخصى دارند از نظر شرعى چه حکمى دارد؟ و اگر به وسیله پارتى بازى و... به آن دست یابیم خواندن نماز در آن اشکال دارد یا خیر؟
جواب) اگر برخلاف مقررات است، جایز نیست و اگر از طریق نامشروع اشغال شده است، نماز در آن حکم غصب را دارد. (استفتائات مقام معظم رهبری)