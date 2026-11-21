

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از شانا، میدان مشترک آزادگان به‌ عنوان یکی از بزرگ‌ترین میدان‌های نفتی کشور و از مهم‌ترین طرح‌های توسعه‌ای صنعت نفت در منطقه غرب کارون، در سال‌های اخیر با اجرای برنامه‌های افزایش تولید، توسعه چاه‌ها و تکمیل زیرساخت‌های روسطحی و فرآورشی همواره در کانون توجه است. مشترک‌بودن این میدان با کشور عراق و اهمیت صیانت از سهم ایران از ذخایر مشترک، شتاب‌بخشی به توسعه و افزایش برداشت از آن را به یکی از اولویت‌های شرکت ملی نفت ایران تبدیل کرده است.

اینکه توسعه آزادگان در فهرست ۲۰ طرح بزرگ پیشران و ارزآور کشور قرار گرفته است، جایگاه، اهمیت اقتصادی و راهبردی آزادگان را در برنامه‌های توسعه‌ای کشور نشان می‌دهد. ازاین‌رو، اجرای طرح‌های توسعه این میدان، در هر مرحله گام‌های دستیابی به توسعه نهایی را استوار می‌کند.

افزایش بیش از ۵ هزار بشکه‌ای تولید با نصب ۴ پمپ

در تازه‌ترین اقدام عملیاتی، چهارمین پمپ درون‌چاهی میدان مشترک آزادگان پس از ۱۲ روز عملیات نصب و رانش با موفقیت راه‌اندازی شد. با نصب و راه‌اندازی پمپ‌های درون‌چاهی در چهار حلقه چاه، تاکنون بیش از ۵ هزار بشکه در روز به ظرفیت تولید این میدان افزوده شده است.

اسماعیل غلامپور آهنگر، مجری طرح توسعه میدان نفتی آزادگان گفت: در گذشته اجرای عملیات نصب و رانش پمپ‌های درون‌چاهی در برخی موارد تا ۵۰ روز طول می‌کشید، اما در چهارچوب تدابیر چابک‌سازی و بهینه‌سازی برنامه‌های حوزه تحت‌الارض، زمان اجرای این عملیات به ۲۵ روز کاهش یافت و در آخرین عملیات، طی ۱۲ روز با موفقیت به پایان رسید.

وی با تأکید بر اهمیت کاهش زمان اجرای عملیات افزود: کوتاه‌شدن زمان نصب و راه‌اندازی پمپ‌ها در کنار افزایش تولید چاه‌ها، گامی مؤثر در بهینه‌سازی فرایند‌های عملیاتی و افزایش ظرفیت تولید میدان مشترک آزادگان به شمار می‌رود.

پیش از این، سومین پمپ درون‌چاهی در چاه شماره ۱۴۱ نصب و راه‌اندازی شده بود که بهره‌برداری از آن، تولید روزانه میدان را حدود ۸۰۰ بشکه افزایش داد.

افزایش نزدیک به ۴برابری تولید در نخستین چاه مجهز به پمپ

استفاده از پمپ‌های درون‌چاهی الکتریکی (ESP) در آزادگان با هدف تقویت جریان نفت، جبران افت فشار و افزایش تولید از چاه‌هایی که با محدودیت تولید طبیعی روبه‌رو هستند، در دستور کار قرار گرفت.

در نخستین مرحله این برنامه، چاه شماره AZNS-۱۵۶ به پمپ درون‌چاهی با توان ۱۳۰ اسب بخار مجهز شد. عملیات نصب و راه‌اندازی این تجهیز از ۴ تا ۲۳ مهر ۱۴۰۵ و در مدت ۲۰ روز انجام و پس از تکمیل عملیات، چاه وارد چرخه تولید شد.

نتیجه این اقدام، افزایش تولید روزانه چاه از ۴۳۵ بشکه به یک هزار و ۷۱۰ بشکه بود؛ به این ترتیب، تولید این چاه یک هزار و ۲۷۵ بشکه در روز افزایش یافت و به نزدیک چهار برابر مقدار پیشین رسید.

این میزان افزایش تولید در نخستین چاه مجهز به پمپ درون‌چاهی، اهمیت استفاده از این فناوری را در بهبود بهره‌دهی چاه‌های میدان نشان داد. پمپ‌های درون‌چاهی با ایجاد نیروی لازم برای انتقال سیال به سطح، به جبران افت فشار و تقویت جریان نفت کمک می‌کنند و امکان افزایش تولید از چاه‌هایی را فراهم می‌آورند که توان تولید طبیعی آنها کاهش یافته است.

توسعه ظرفیت فرآورش در کنار افزایش تولید چاه‌ها

افزایش تولید از چاه‌ها بدون توسعه ظرفیت دریافت و فرآورش نفت، نمی‌تواند به‌تنهایی پاسخ‌گوی اهداف توسعه‌ای میدان باشد. ازاین‌رو، تکمیل تأسیسات روسطحی و واحد‌های فرآورشی نیز در کنار فعالیت‌های حوزه تحت‌الارض در آزادگان دنبال شده است.

در همین زمینه، با تکمیل راه‌اندازی چهار ردیف نفتی واحد فرآورش مرکزی (CTEP) آزادگان جنوبی، ظرفیت اسمی فرآورش نفت این مجموعه به ۳۲۰ هزار بشکه در روز رسید. هریک از چهار ردیف این مجموعه ظرفیت فرآورش ۸۰ هزار بشکه نفت در روز را دارد.

پیش از تکمیل این مجموعه، دو ردیف فرآورشی C و D با ظرفیت مجموع ۱۶۰ هزار بشکه در روز وارد چرخه شده بودند و با راه‌اندازی دو ردیف A و B، ظرفیت اسمی بخش نفت این واحد به ۳۲۰ هزار بشکه در روز افزایش یافت. این تأسیسات با فراهم‌کردن امکان دریافت و فرآورش حجم بیشتری از نفت تولیدی، یکی از زیرساخت‌های مهم توسعه آزادگان جنوبی به شمار می‌روند.

افزایش تولید با تکیه بر ظرفیت‌های موجود

مجموع اقدام‌های انجام‌شده در آزادگان، از نصب پمپ‌های درون‌چاهی و افزایش بهره‌دهی چاه‌های موجود تا کاهش زمان عملیات اجرایی و تکمیل ظرفیت‌های فرآورشی، نشان می‌دهد که افزایش تولید این میدان تنها به حفر چاه‌های جدید محدود نیست و استفاده بهینه از ظرفیت چاه‌های در حال بهره‌برداری نیز جایگاه مهمی در برنامه توسعه آن دارد.

درواقع، تجربه نصب چهار پمپ درون‌چاهی و افزایش بیش از ۵ هزار بشکه‌ای تولید، در کنار کاهش زمان عملیات نصب و راه‌اندازی به ۱۲ روز، بیانگر اهمیت هم‌زمان فناوری، مدیریت عملیات و بهره‌وری در توسعه میدان‌های نفتی است؛ رویکردی که می‌تواند با تسریع اجرای برنامه‌های عملیاتی، زمینه افزایش تولید از ظرفیت‌های موجود را فراهم کند.

در شرایطی که آزادگان به دلیل مشترک‌بودن با عراق اهمیت ویژه‌ای در برنامه تولید نفت کشور دارد، افزایش بیش از ۵ هزار بشکه‌ای تولید با نصب چهار پمپ درون‌چاهی و کاهش زمان آخرین عملیات به ۱۲ روز، نمونه‌ای از ظرفیت‌های قابل دستیابی از مسیر بهبود بهره‌وری و تسریع در اجرای طرح‌های عملیاتی این میدان است.