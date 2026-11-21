به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ علیرضا پورحسن با اشاره به استقبال جوانان و فعالان حوزه فناوری و رسانه از این رویداد گفت: شرکت‌کنندگان در رشته‌های پویانمایی، نرم‌افزارهای تلفن همراه، بازی‌های تلفن همراه، هوش مصنوعی، میکرورسانه و انسان‌رسانه با یکدیگر رقابت می‌کنند.

وی با بیان اینکه فضای مجازی به یکی از عرصه‌های مهم اثرگذاری فرهنگی و اجتماعی تبدیل شده است، افزود: شناسایی و حمایت از استعدادهای جوان و تقویت تولید محتوای بومی از اهداف برگزاری این رویداد است.

پورحسن ادامه داد: برگزاری هم‌زمان این رقابت در ۳۰ شهرستان، زمینه حضور گسترده جوانان و نوجوانان و شناسایی ظرفیت‌های دیجیتال در سراسر استان را فراهم می‌کند.

وی با اشاره به نقش فناوری‌های نوین در تولید محتوا گفت: هوش مصنوعی، پویانمایی و بازی‌های تلفن همراه ظرفیت مناسبی برای معرفی فرهنگ و هویت خوزستان و ارائه راهکارهای نوآورانه دارند.

مسئول قرارگاه فضای مجازی سپاه حضرت ولیعصر(عج) خوزستان هدف از این رویداد را فراتر از رقابت و معرفی برگزیدگان دانست و افزود: انتقال تجربه، ارتقای مهارت‌های تخصصی و ایجاد شبکه‌ای از تولیدکنندگان محتوای دیجیتال در استان از دیگر اهداف این برنامه است.