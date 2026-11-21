نیم‌قرن تلاش علمی و انسانی، از طبابت تا پژوهش‌های تاریخی دکتر سید ساعد حسینی نخبه کهگیلویه و بویراحمدی گرامی داشته شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما کهگیلویه و بویراحمد ، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان، با برگزاری آیینی ویژه، از خدمات علمی و انسانی دکتر سید ساعد حسینی، پزشک، نویسنده و پژوهشگر برجسته تاریخ معاصر، تجلیل کرد.

در این مراسم که با حضور جمعی از فرهیختگان و نویسندگان استان برگزار شد، از نقش ماندگار این شخصیت در دو حوزه سلامت و فرهنگ قدردانی گردید.

در این نشست، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان با اشاره به پیشینه علمی دکتر حسینی، وی را از نمونه‌های بارز «پژوهشگر-پزشک» دانست که در میان محدودیت‌های دوران خود، مسیر خدمت به مردم را از طریق طبابت و همزمان، ثبت تاریخ، هموار ساخت.

درخشان افزود: هدف از این تجلیل، پاسداشت نیم‌قرن تلاش مستمر انسانی است؛ این آیین‌ها الگویی برای نسل جوان هستند تا از پشتکار این مفاخر درس بیاموزند.

نیکنام حسن‌پور، رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، در این آیین پیام سیدعباس صالحی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، را قرائت کرد.

در این پیام آمده است: میراث فرهنگی هر سرزمین تنها در اوراق تاریخ و آثار برجای مانده از گذشتگان خلاصه نمی‌شود، بلکه در زبان و ادبیات، آیین‌ها، باورها و خاطره جمعی مردمان آن دیار حیات پیوسته دارد. پاسداشت این میراث و بازشناسی ریشه‌های هویت ملی مرهون همت و دل‌بستگی کسانی است که غبار فراموشی از چهره تاریخ و فرهنگ برمی‌دارند و داشته‌های دیروز را با آگاهی و اندیشه نسل‌های فردا پیوند می‌زنند.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با تقدیر از سال‌ها خدمت دکتر سید ساعد حسینی در کنار پیشه شریف پزشکی و خدمت به مردم خویش، از درگاه خداوند متعال تندرستی، عزت و توفیق روزافزون برای وی خواستار شد.

سید بصیر هاشمی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز، نیز در این آیین با اشاره به شخصیت چندبعدی دکتر سید ساعد حسینی گفت: پیوند پزشکی و ادبیات یکی از زیباترین جلوه‌هایی است که در طول تاریخ بشر وجود داشته و پزشکان بسیاری در این عرصه آثار ماندگاری برجای گذاشته‌اند.

وی با بیان اینکه دکتر حسینی شخصیتی چندوجهی و منحصربه‌فرد است، افزود: نسل جوان و پزشکان جدید می‌توانند با الگوگیری از مسیر، تجربه، تلاش و پشتکار چنین شخصیت‌هایی حرکت کنند و امید است در آینده شاهد درخشش فرزندان این استان در جوایز ملی و بین‌المللی باشیم.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری کهگیلویه و بویراحمد، نیز سید ساعد حسینی را الگویی در حوزه اخلاق، متانت، دیانت، فرهنگ‌دوستی و مردم‌دوستی معرفی کرد و گفت: ابعاد شخصیتی این چهره فرهیخته باید مورد مطالعه قرار گیرد و به جامعه معرفی شود.

فتاح محمدی، با تأکید بر اینکه عرق ملی و حب زادبوم تنها واژه‌هایی برای سخنرانی نیست، افزود: اگر می‌خواهیم ایران سرفراز بماند، باید از نقطه‌به‌نقطه خاک آن صیانت کنیم و حق هر وجب از آن را محترم بدانیم.

دکتر سید ساعد حسینی، پزشک، نویسنده و پژوهشگر تاریخ معاصر، ضمن سپاس از حضور مسئولان و حاضران گفت: استان ما مهد پرورش انسان‌های اندیشمند و فرهیخته است.

وی با اشاره به نیم‌قرن خدمت خود در عرصه سلامت و فرهنگ افزود: با دست‌هایی که بیش از پنجاه سال نفس‌های مردم را گرفته و با ذهنی که دهه‌ها برای تحلیل شاهنامه، ثبت و احیای تاریخ ایلام کهن و تاریخ و فرهنگ بومی این استان اندیشیده است، پرچم تعهد و مسئولیت را به نسل جوان می‌سپارم تا به خاک، اصالت ریشه‌دار و مقدم شریف خود وفادار بمانند؛ چراکه خدمت حقیقی، خدمت بدون چشم‌داشت به میهن و به این دیار محروم اما پر از استعداد و ظرفیت‌های نهفته است.