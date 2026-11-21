رییس اداره امور عشایر شهرستان دزفول استان خوزستان گفت: مسیر اصلی احمدفداله تا گاگلینه بازگشایی شده، اما ده‌ها مسیر فرعی و ارتباطی پس از آن همچنان مسدود است و تاکنون کمتر از ۲۰ درصد راه‌ها بازگشایی شده‌اند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، علی‌اصغر پورجمالی با اشاره به آغاز عملیات بازگشایی راه‌های عشایری آسیب‌دیده بر اثر بارندگی‌های اخیر و رانش زمین ، اظهار داشت: ماشین‌آلات راهسازی این اداره برای بازگشایی مسیرهای ده‌زنان، نودر، بردطلو و پل‌کول به مناطق عشایری اعزام شده‌اند.

وی با اشاره به اینکه برخی مسیرهای ارتباطی عشایر به مدت ۱۲ روز مسدود بوده‌اند، بیان کرد: این انسداد، ارتباط خانوارهای عشایری با مناطق شهری را مختل کرده و تأمین مایحتاج روزانه آنان را با دشواری روبه‌رو کرده بود.

پورجمالی با بیان اینکه بارندگی‌های اخیر خسارات گسترده‌ای به راه‌های دسترسی مناطق عشایری وارد کرده است، افزود: رانش زمین و تخریب و بریدگی جاده‌ها در چندین نقطه، عملیات بازگشایی را با دشواری مواجه کرده و شرایط جغرافیایی منطقه نیز بر پیچیدگی این عملیات افزوده است.

رییس اداره امور عشایر دزفول ادامه داد: ماشین‌آلات و نیروهای این اداره به‌صورت شبانه‌روزی در مناطق آسیب‌دیده مشغول فعالیت هستند تا با ترمیم مسیرهای تخریب‌شده، امکان تردد و دسترسی مجدد خانوارهای عشایری فراهم شود.

پورجمالی با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای تأمین نیازهای معیشتی عشایر در کنار عملیات راهسازی گفت: آرد مورد نیاز خانوارهای عشایری نیز هم‌زمان با این عملیات به منطقه منتقل و میان آنان توزیع شده است.

وی توضیح داد: خانوارهای عشایری به دلیل مشکلات اخیر در سامانه توزیع آرد، حدود دو ماه از دریافت سهمیه خود محروم بودند و مسدود شدن راه‌های ارتباطی نیز شرایط تأمین مایحتاج آنان را دشوارتر کرده بود.

رییس اداره امور عشایر شهرستان دزفول با اشاره به آخرین وضعیت راه‌های مناطق عشایری تصریح کرد: مسیر اصلی احمدفداله تا گاگلینه پیش از این با تلاش نیروهای راهداری و سایر نیروهای امدادی بازگشایی شده اما ده‌ها مسیر فرعی و ارتباطی پس از آن همچنان مسدود است و تاکنون کمتر از ۲۰ درصد راه‌ها بازگشایی شده‌اند.

وی تأکید کرد: عملیات بازگشایی مسیرها و خدمت‌رسانی به خانوارهای عشایری تا زمان برقراری کامل دسترسی و رفع مشکلات این مناطق ادامه خواهد داشت.