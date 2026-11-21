به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سرهنگ سیروس دریکوند گفت: در راستای اجرای طرح‌های مقابله با عرضه کالای قاچاق، مأموران انتظامی مستقر در ایستگاه ایست و بازرسی پل زال شهرستان اندیمشک هنگام کنترل خودروهای عبوری، به یک دستگاه خودروی سمند مشکوک شدند و آن را برای بررسی بیشتر متوقف کردند.

وی افزود: مأموران پلیس ضمن هماهنگی با مرجع قضایی به بازرسی از این خودرو پرداختند و موفق شدند ۱۰۰ هزار نخ سیگار خارجی قاچاق را که فاقد هرگونه مدارک قانونی و معتبر گمرکی بود کشف کنند.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان خوزستان با بیان اینکه ارزش ریالی دخانیات قاچاق کشف‌شده بالغ بر ۲۰ میلیارد ریال برآورد شده است، خاطرنشان کرد: در این خصوص یک متهم با تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.

سرهنگ دریکوند در پایان از شهروندان خواست: هرگونه اخبار و اطلاعات در این رابطه را از طریق تماس با مرکز فوریت‌های ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.