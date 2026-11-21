سازمان غذا و دارو درباره عوارض گسترده مصرف مشروبات الکلی، از آسیب به کبد، قلب و دستگاه عصبی تا ابتلا به انواع سرطان و نابینایی دائمی ناشی از مصرف متانول هشدار داد.

مصرف مشروبات الکلی؛ تهدیدی جدی برای سلامت و عامل ابتلا به سرطان

مصرف مشروبات الکلی؛ تهدیدی جدی برای سلامت و عامل ابتلا به سرطان

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی اراک، مصرف مشروبات الکلی را از آسیب‌های جدی تهدیدکننده سلامت جامعه دانست و درباره عوارض گسترده آن بر اندام‌های مختلف بدن هشدار داد.

دکتر علی علیمحمدی گفت: مصرف مواد الکلی از معضلات اجتماعی است و متأسفانه برخی جوانان به دلیل ناآگاهی از عوارض و خطرات آن، به مصرف این مواد روی می‌آورند.

وی افزود: مصرف الکل می‌تواند دستگاه گوارش، به‌ویژه کبد، قلب، مغز، اعصاب و حتی استخوان‌ها را تحت تأثیر قرار دهد و آسیب‌های جدی به سلامت افراد وارد کند.

معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی اراک، ابتلا به برخی سرطان‌ها از جمله سرطان سلول‌های کبدی، معده و دستگاه گوارش را از دیگر عوارض قابل توجه مصرف الکل برشمرد.

علیمحمدی همچنین با اشاره به خطر مصرف فرآورده‌های الکلی غیراستاندارد و آلوده به متانول گفت: مصرف این نوع الکل می‌تواند به عصب چشم آسیب بزند و موجب نابینایی دائمی و غیرقابل برگشت شود؛ عارضه‌ای که ممکن است فرد را تا پایان عمر از نعمت بینایی محروم کند.

وی در پایان با تأکید بر ضرورت افزایش آگاهی عمومی، از مردم خواست برای حفظ سلامت خود از مصرف هرگونه مشروبات الکلی پرهیز کنند.