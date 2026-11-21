

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ سومین گردهمایی سراسری ائمه جماعات مساجد طرح «حبیب» با حضور رئیس بنیاد مستضعفان، رئیس شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه کشور و جمعی از ائمه جماعات مساجد سراسر کشور برگزار شد. در این گردهمایی، بر تقویت نقش اجتماعی مساجد، توانمندسازی ائمه جماعات و سازماندهی ظرفیت‌های مردمی برای حل مسائل محلات تأکید شد.

رئیس بنیاد مستضعفان با تأکید بر ضرورت مشارکت مردم در تصمیم‌گیری و حل مسائل اجتماعی، مسجد را کانون گفت‌و‌گو، همفکری و مسئولیت‌پذیری اجتماعی دانست.

رئیس شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه کشور نیز محله‌محوری، تقویت اخوت و انسجام اجتماعی و بهره‌گیری از ظرفیت مساجد را از الزامات پیشرفت طرح حبیب عنوان کرد.

مدیر طرح حبیب بنیاد علوی هم از رشد ۶۸ درصدی نمازگزاران ثابت و سه برابر شدن تعداد مساجد برگزارکننده نماز جماعت در سال نخست اجرای این طرح خبر داد.

به گفته پورجمالی، تشکیل ۲۵۵ هسته مسجدمحور، راه‌اندازی ۲۴۳ مرکز بازی و سرگرمی کودکان و نوجوانان، فعالیت ۲۴۸ موکب خدمت‌رسانی و اجرای بیش از ۲ هزار و ۸۵۰ برنامه جهاد تبیین از دیگر اقدامات این طرح بوده است. وی همچنین از آغاز آزمایشی طرح مشاوره‌ای «قرار حبیب» در استان خوزستان و برنامه‌ریزی برای توسعه خدمات فرهنگی، قرآنی و اجتماعی و هوشمندسازی نظارت بر مساجد خبر داد.