معاون توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی خوزستان گفت: طرح مدیریت هوشمند آرد و نان به معنای محدودیت در تأمین نان مورد نیاز مردم نیست و با هدف جلوگیری از خرید‌های غیرمتعارف، مقابله با سوءاستفاده از آرد یارانه‌ای و صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان اجرا می‌شود.

اجرای طرح مدیریت هوشمند آرد و نان به معنای محدودیت در تأمین نان نیست

اجرای طرح مدیریت هوشمند آرد و نان به معنای محدودیت در تأمین نان نیست

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، جمشید بنی‌فری با اشاره به اجرای طرح مدیریت هوشمند آرد و نان اظهار کرد: هیچ‌گونه محدودیتی برای خرید نان به میزان مصرف خانوارها در نظر گرفته نشده و شهروندان می‌توانند متناسب با نیاز و الگوی مصرف خود، نان مورد نیازشان را از نانوایی‌های دولتی تهیه کنند.

وی افزود: هدف اصلی این طرح، شناسایی و کنترل خریدهای غیرمتعارف و جلوگیری از فعالیت افرادی است که با استفاده از کارت‌های متعدد یا کارت‌های خارج از الگوی مصرف خانوار، اقدام به خرید گسترده نان یارانه‌ای با اهداف اقتصادی و تجاری می‌کنند.

بنی‌فری همچنین با هشدار نسبت به واگذاری کارت‌های بانکی خانوار به افراد دیگر خاطرنشان کرد: شهروندان باید از در اختیار قرار دادن کارت خود به دیگران خودداری کنند؛ چراکه خریدهای انجام‌شده با هر کارت در سوابق مصرف همان خانوار ثبت می‌شود و می‌تواند در محاسبات و پایش الگوی مصرف آن‌ها تأثیرگذار باشد.

وی با اشاره به ضرورت صیانت از منابع یارانه‌ای دولت گفت: آرد مصرفی نانوایی‌های دولتی با حمایت و یارانه دولت تأمین می‌شود و مدیریت صحیح این منابع، جلوگیری از هدررفت نان و مقابله با سوءاستفاده‌های احتمالی، از الزامات حفظ حقوق مردم و قدرت خرید خانوارهاست.

معاون توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی خوزستان در پایان تأکید کرد: اجرای مدیریت هوشمند آرد و نان با هدف توزیع عادلانه‌تر یارانه‌ها و جلوگیری از مصارف غیرمتعارف دنبال می‌شود و مردم برای تهیه نان مورد نیاز روزانه خود هیچ‌گونه نگرانی نداشته باشند.