رئیس شبکه بهداشت و درمان بویراحمد از بستری ۸۳ بیمار با علائم شدید تنفسی و شناسایی ۲ مورد کرونا طی هفته گذشته در این شهرستان خبر داد.

شناسایی ۱۰ بیمار ابتلا به آنفلوآنزا و کرونا در بویراحمد

شناسایی ۱۰ بیمار ابتلا به آنفلوآنزا و کرونا در بویراحمد

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما کهگیلویه و بویراحمد ، رئیس شبکه بهداشت و درمان بویراحمد با تشریح آخرین وضعیت بیماری‌های تنفسی در شهرستان بویراحمد گفت: از ۲۳ تا ۲۹ آبان‌، ۸۳ بیمار با علائم شدید تنفسی در مراکز بیمارستانی شهرستان بستری شدند.

محسن اسدی افزود: در این بازه زمانی، ۲۰ مورد نمونه‌گیری از بیماران مشکوک به بیماری‌های تنفسی انجام شد که نتایج آزمایش‌ها، مثبت بودن ۸ مورد آنفلوآنزا و ۲ مورد کووید ۱۹ را نشان داد.