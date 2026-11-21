در شرایط تشدید ناترازی انرژی و افزایش مصرف برق، توسعه نیروگاه‌های خورشیدی به راهبردی مهم برای تأمین پایدار انرژی تبدیل شده است؛ استان مرکزی اکنون با بیش از ۸۰۰ مگاوات ظرفیت تولید برق خورشیدی و هزار و ۵۰۰ نیروگاه فعال، در مسیر جهش تولید انرژی پاک قرار دارد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ بحران انرژی و به‌ویژه ناترازی برق در سال‌های اخیر به یکی از چالش‌های اساسی کشور تبدیل شده است؛ چالشی که حل آن نیازمند برنامه‌ریزی، سرمایه‌گذاری و عزم ملی است. برق به‌عنوان شریان حیاتی صنایع، خدمات و زندگی روزمره، نقشی کلیدی در رشد و توسعه کشور دارد و هرگونه اختلال در تأمین پایدار آن می‌تواند پیامد‌های گسترده اقتصادی و اجتماعی به همراه داشته باشد.

بررسی‌ها نشان می‌دهد افزایش سالانه مصرف برق، در کنار محدودیت توسعه ظرفیت تولید و فرسودگی بخشی از تجهیزات نیروگاهی، ضرورت حرکت به سمت منابع جدید و پایدار انرژی را بیش از پیش آشکار کرده است.

در این میان، انرژی‌های تجدیدپذیر به‌ویژه انرژی خورشیدی، به‌عنوان راهکاری راهبردی برای کاهش ناترازی برق و تأمین انرژی پاک مورد توجه قرار گرفته است؛ ظرفیتی که با توجه به اقلیم آفتابی ایران، می‌تواند نقش مؤثری در آینده انرژی کشور ایفا کند.

استان مرکزی نیز با بهره‌گیری از ظرفیت‌های صنعتی، کشاورزی، ادارات و مناطق روستایی، توسعه نیروگاه‌های خورشیدی را در دستور کار قرار داده و اکنون بیش از ۸۰۰ مگاوات برق خورشیدی تولید می‌کند.

بیش از هزار و ۵۰۰ نیروگاه کوچک و بزرگ خورشیدی در استان فعال است و برنامه‌ریزی‌ها برای توسعه این ظرفیت ادامه دارد.

بر اساس هدف‌گذاری انجام‌شده، تا پایان سال آینده ۲ هزار و ۷۰۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی جدید در استان ایجاد خواهد شد تا ظرفیت تولید برق خورشیدی مرکزی از ۵ هزار مگاوات عبور کند.

این روند در راستای برنامه ملی توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر و هدف‌گذاری تولید ۳۰ هزار مگاوات برق خورشیدی در کشور دنبال می‌شود؛ مسیری که می‌تواند علاوه بر کمک به رفع ناترازی برق، زمینه توسعه پایدار و کاهش وابستگی به سوخت‌های فسیلی را فراهم کند.