به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سرهنگ سیروس دریکوند گفت: برابر اخبار واصله مبنی بر تولید ارز دیجیتال غیرمجاز در یک باب منزل در سطح شهرستان اهواز، موضوع در دستور کار مأموران پلیس امنیت اقتصادی استان قرار گرفت.

وی افزود: ماموران پلیس پس از هماهنگی قضائی و با همکاری اداره برق شهرستان، بلافاصله به محل مورد نظر اعزام شدند و در بازرسی از مکان مذکور، تعداد ۲۰ دستگاه ماینر غیرمجاز و قاچاق کشف شد.

سرهنگ دریکوند با اشاره به اینکه کارشناسان ارزش دستگاه‌های کشف‌شده را بالغ بر ۴۰ میلیارد ریال اعلام کردند، بیان داشت: یک متهم در این رابطه دستگیر شد که پس از تشکیل پرونده برای اقدامات قانونی به مرجع قضایی تحویل داده شد.

رییس پلیس امنیت اقتصادی در پایان تصریح کرد: پلیس با هرگونه اخلال در روند اقتصادی کشور طبق قانون برخورد جدی می‌کند و از شهروندان خواست در صورت مواجهه با موارد مشابه، از طریق تماس با مرکز فوریت‌های پلیس ۱۱۰ موضوع را گزارش کنند و پیشنهاد، انتقاد یا تقدیر از عملکرد پلیس را با سامانه ۱۹۷ در میان بگذارند.