همزمان با هفته بسیج و با مشارکت مردم و خیران

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ مسئول سازمان بسیج سازندگی سپاه حضرت روح‌الله استان مرکزی از آغاز پویش مردمی تأمین یک‌هزار سری جهیزیه برای زوج‌های جوان همزمان با هفته بسیج خبر داد.

سرهنگ پاسدار مهدی نباتی با اشاره به نقش بسیج در محرومیت‌زدایی، خدمت‌رسانی و حمایت از اقشار نیازمند گفت: این پویش با تکیه بر ظرفیت‌های مردمی، خیران و گروه‌های جهادی و با هدف تسهیل آغاز زندگی مشترک جوانان راه‌اندازی شده است.

وی افزود: سهم مشارکت هر فرد در این پویش ۱۱۰ هزار تومان در نظر گرفته شده است تا با تجمیع کمک‌های مردمی، زمینه تأمین یک‌هزار سری جهیزیه برای زوج‌های جوان فراهم شود.

مسئول سازمان بسیج سازندگی سپاه حضرت روح‌الله استان مرکزی با بیان اینکه کمک‌های کوچک در کنار یکدیگر می‌توانند منشأ اقدامات بزرگ باشند، از مردم نیک‌اندیش، خیران و فعالان گروه‌های جهادی دعوت کرد در این حرکت خداپسندانه مشارکت کنند.

علاقه‌مندان می‌توانند کمک‌های نقدی خود را به شماره کارت اختصاص‌یافته به قرارگاه جهادی شهید رحیم آنجفی استان مرکزی واریز کنند.

اطلاعات مشارکت در پویش:

- مبلغ مشارکت هر نفر: ۱۱۰ هزار تومان

- شماره کارت: ۵۸۹۲۱۰۷۰۵۰۶۷۵۶۹۶

- به نام: قرارگاه جهادی شهید رحیم آنجفی استان مرکزی