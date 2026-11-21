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رئیس تروریست و جنایتکار آمریکا در ادامه بهانهتراشی معمول خود مدعی تمایل برای توافق دائمی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما؛ دونالد ترامپ بار دیگر ادعاهای خود را در ارتباط با ایران تکرار کرد.
رئیس جمهور آمریکا در گفتوگو با شبکه فاکس نیوز ادعا کرد: من توافق دائمی خواهم ساخت که تضمین کند ایران به سلاح اتمی دست پیدا نکند.
وی مدعی شد که برای رسیدن به توافق دائمی با ایرانیها تلاش خواهد کرد.
ترامپ همچنین به جدیدترین گزارش درباره هک شدن افبیآی واکنش نشان داد و در موضعی انفعالی گفت: تازه شنیدم. اصلاً خوب نیست.