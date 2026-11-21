به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، مدیر عامل جمعیت هلال‌احمر استان چهارمحال و بختیاری گفت: در راستای گسترش آموزش‌های همگانی، ارتقای سطح آگاهی و توانمندسازی دانش‌آموزان در برابر حوادث و سوانح، برنامه‌های آموزشی طرح ملی «ماهر» در مدارس شهرستان‌های مختلف استان برگزار شد.

طاهری افزود: در این برنامه‌ها، دانش‌آموزان با مفاهیم پایه کمک‌های اولیه، نحوه صحیح مواجهه با حوادث، اقدامات اولیه در شرایط اضطراری و اصول ایمنی فردی آشنا شدند.