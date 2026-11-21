مدیرکل هواشناسی استان بوشهر از ورود یک سامانه بارشی به استان از حدود ۱۰ روز آینده خبر داد و گفت: این سامانه بارش‌های مناسب و فراگیری را در مناطق مختلف استان به همراه خواهد داشت.

به‌گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر، پیام مساعدی با اشاره به وضعیت جوی استان بوشهر اظهار داشت: در پنج روز آینده، وضعیت جوی آرامی در سطح استان پیش‌بینی می‌شود و وزش باد نیز بیشتر در جهت شمال‌غربی خواهد بود.

وی افزود: هم اکنون جو پایداری بر استان بوشهر حاکم است، اما بر اساس نقشه‌های هواشناسی، انتظار می‌رود از حدود۱۰ روز آینده سامانه بارشی از جنوب‌غرب وارد کشور شود و استان‌های جنوب‌غربی و غربی را تحت تأثیر قرار دهد.

مدیرکل هواشناسی استان بوشهر بیان کرد: پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد این سامانه می‌تواند بارش‌های مناسب و خوبی را در جنوب‌غرب کشور و استان بوشهر ایجاد کند.

مساعدی با اشاره به پراکندگی بارش‌ها در استان گفت: بارندگی‌ها احتمالاً با فاصله زمانی و به‌صورت پراکنده رخ خواهد داد، اما انتظار داریم تا پایان آذرماه چند موج بارشی استان بوشهر را تحت تأثیر قرار دهند.

وی تأکید کرد: بر اساس نقشه‌های فعلی، سامانه بارشی پیش‌رو می‌تواند بارش‌های مناسب و قابل‌توجهی را در مناطق مختلف استان به همراه داشته باشد.