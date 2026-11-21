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اختتامیه مسابقات قرآن کریم ویژه جانبازان شیمیایی سراسر کشور (سطح متوسط به بالا تا ۷۰ درصد) بامعرفی برترینها در هتل شاهد استان قم برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم،در گردهمایی جانبازان شیمیایی که با هدف تکریم جایگاه قرآن در زندگی جانبازان برگزار شد، بیش از ۱۶۰ جانباز از ۲۱ استان مختلف کشور در سه رشتهی «حفظ قرآن»، «قرائت» و «مفاهیم» به رقابت پرداختند.
حجت الاسلام علی حاتمپور، دبیر جمعیت حمایت از جانبازان شیمیایی استان قم، با اشاره به اهمیت پیوند میان ایثار و معنویت، بر نقش برجسته جانبازان در حفظ ارزشهای اسلامی تأکید کرد.