به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم،در گردهمایی جانبازان شیمیایی که با هدف تکریم جایگاه قرآن در زندگی جانبازان برگزار شد، بیش از ۱۶۰ جانباز از ۲۱ استان مختلف کشور در سه رشته‌ی «حفظ قرآن»، «قرائت» و «مفاهیم» به رقابت پرداختند.

حجت الاسلام علی حاتم‌پور، دبیر جمعیت حمایت از جانبازان شیمیایی استان قم، با اشاره به اهمیت پیوند میان ایثار و معنویت، بر نقش برجسته جانبازان در حفظ ارزش‌های اسلامی تأکید کرد.

در پایان این مسابقات، از سه نفر از برترین‌های هر یک از رشته‌های مختلف قدردانی شد.