مدیرکل حفاظت محیط زیست خوزستان گفت: محیط‌بان مصدوم دزفولی که از ارتفاعات قلعه شاداب دزفول سقوط کرده بود، هوشیار است و در بیمارستان گنجویان این شهرستان تحت درمان قرار دارد.

محیط بان مصدوم دزفولی هوشیار و تحت درمان است

محیط بان مصدوم دزفولی هوشیار و تحت درمان است







به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمدجواد اشرفی اظهار کرد: محمد پورحیاتی محیط‌بان منطقه شکارممنوع قلعه‌شاداب دزفول حین انجام ماموریت گشت و پایش در محدوده تحت مدیریت بر اثر سقوط از ارتفاع دچار حادثه و مصدومیت شد.

وی افزود: این محیط‌بان پس از انتقال دشوار و پیاده از مسیر کوهستانی، به بیمارستان گنجویان دزفول منتقل و بستری شد.

اشرفی بیان‌ داشت: پس از اطلاع نیروهای یگان حفاظت و مسئول منطقه از وقوع حادثه، هماهنگی‌های لازم با اورژانس ۱۱۵، جمعیت هلال‌احمر و بخشداری شهیون انجام شد و نیروهای محیط‌بانی منطقه و یگان حفاظت محیط زیست شهرستان دزفول برای امدادرسانی به محل اعزام شدند.

مدیر کل حفاظت محیط زیست خوزستان با اشاره به شرایط دشوار عملیات امداد و انتقال مصدوم تصریح کرد: به دلیل کوهستانی بودن منطقه و نبود امکان دسترسی خودرو به محل حادثه، محیط‌بانان و نیروهای امدادی، مصدوم را با استفاده از برانکارد و طی مسیری حدود یک ساعت و نیم تا ۲ ساعت به‌صورت پیاده به پایین کوه منتقل کردند.

وی ادامه داد: پس از انتقال مصدوم به محل دسترسی خودرو، وی با همکاری نیروهای اورژانس ۱۱۵ به بیمارستان گنجویان دزفول منتقل شد.

اشرفی اظهار داشت: بر اساس بررسی‌های اولیه پزشکی و نتایج آزمایش‌ها و تصویربرداری‌ها، این محیط‌بان از ناحیه پا دچار شکستگی شده و آسیب‌های دیگری نیز در ناحیه سر، صورت و سایر نقاط بدن داشته است.

وی با بیان اینکه اقدامات درمانی برای محیط‌بان مصدوم آغاز شده است، گفت: در بازدید از بیمارستان و گفت‌وگو با وی، خوشبختانه محیط‌بان هوشیار بود و روند درمان او در بیمارستان ادامه دارد.

محمدجواد اشرفی از تلاش و همکاری محیط‌بانان منطقه، نیروهای یگان حفاظت محیط زیست شهرستان دزفول، عوامل اورژانس ۱۱۵، جمعیت هلال‌احمر و بخشداری شهیون در عملیات امدادرسانی و انتقال مصدوم قدردانی کرد.