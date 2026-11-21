مدیرکل غله و خدمات بازرگانی خوزستان گفت: شهروندان بدون هیچ‌گونه محدودیتی می‌توانند همانند گذشته نان یارانه‌ای مورد نیاز خود را تهیه کنند و اجرای طرح جدید هیچ تاثیری بر روند تامین نان مردم ندارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، امید جهان‌نژادیان با تاکید بر تامین کافی گندم و نان در استان اظهار کرد: تامین نان مورد نیاز شهروندان به هیچ عنوان با مشکل مواجه نیست و مردم می‌توانند همچون گذشته از نان یارانه‌ای استفاده کنند.

وی افزود: هیچ محدودیتی برای تامین نان شهروندان وجود ندارد و اجرای طرح جدید تجارت نان با هدف جلوگیری از سوءاستفاده افرادی است که از یارانه اختصاص‌یافته به مردم بهره‌برداری غیرمتعارف می‌کردند.

جهان نژادیان ادامه داد: افرادی که فعالیتشان ماهیت تجاری دارد باید هزینه‌های مربوط به فعالیت تجاری خود را نیز بر اساس نرخ‌های تجاری پرداخت کنند و نباید از یارانه‌ای که برای مصرف مردم در نظر گرفته شده است، استفاده کنند.

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی خوزستان با اشاره به بررسی وضعیت تامین نان در شهرستان‌های مختلف استان، بیان داشت: روز گذشته به همراه همکاران، وضعیت تامین نان را در سطح استان و شهرستان‌هایی از جمله رامهرمز، بندر امام خمینی (ره)، ماهشهر، دزفول، شوش، اندیمشک و بهبهان بررسی کردیم که بر اساس گزارش‌های دریافتی هیچ‌گونه مشکلی در تامین نان مورد نیاز مردم وجود ندارد.

وی با تاکید بر اینکه هیچ افزایشی در نرخ نان در استان خوزستان اعمال نشده است تصریح کرد: گندم و نان به میزان کافی در استان وجود دارد و تمهیدات لازم برای تامین نیاز شهروندان در آینده نیز پیش‌بینی شده است.

جهان نژادیان می‌گوید: مردم استان هیچ‌گونه دغدغه‌ای درباره تامین گندم و نان نداشته باشند چراکه روند تأمین و توزیع نان مطابق روال گذشته ادامه دارد و محدودیتی در این زمینه وجود ندارد.

در خوزستان ۱۸ کارخانه آرد وجود دارد و این استان با تولید سالانه یک میلیون و ۴۰۰ هزار تُن گندم قطب تولید این محصول کشاورزی در کشور است.