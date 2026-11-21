به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، صالحی‌فرد در آیین استقبال از متخصصان جدیدالورود گفت: با تلاش‌ها و پیگیری‌های صورت گرفته از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سهمیه قابل‌توجهی معادل ۷۰ پزشک متخصص به این استان اختصاص یافت و دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد امسال در زمره دانشگاه‌های پیشتاز در جذب متخصص بود.

وی افزود:با توجه به تنوع بالای رشته‌های تخصصی پزشکان جذب‌شده و با در نظر گرفتن نیازسنجی مراکز درمانی و بیمارستان‌های شهرستانی، این متخصصان به‌طور متوازن توزیع شده‌اند تا بخش عمده‌ای از مشکلات درمانی استان مرتفع گردد.