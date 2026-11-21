به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکزاصفهان؛ استاندار اصفهان با بیان اینکه توسعه زیرساختی و برطرف کردن موانع مهمترین موضوعات در جلسه امروز بود گفت: بررسی برای تامین زمین، تسهیلات بانکی و اتصال به شبکه سراسری از مهمترین موضوعاتی بود که امروز در جلسه چهاردهم بررسی و به آن پرداخته شد.

مهدی جمالی نژاد افزود: خوشبختانه یک عزم ملی در سراسر استان و شهرستان‌های مختلف برای توسعه انرژی خورشیدی وجود دارد تا به آن چیزی که هدف گذاری شده برسیم.

جمالی نژاد در ادامه گفت: خوشبختانه همه ارگان و دستگاه‌های مختلف به غیر از بانک‌ها در بخش توسعه انرژی‌های تجدید بخیر فعال و کوشا بوده‌اند ولی همچنان نیازمند شتاب بیشتری است.

استاندار اصفهان در پایان افزود: در برنامه توسعه نا بیاید به ۵۷۰۰ مگاوات تولید انرژی خورشیدی برسیم که تا کنون ۷۰۰ مگاوات آن محقق شده و تا پایان سال به ۱۲۰۰ مگاوات خواهد رسید ولی همچنان برای رسیدن به هدف نهایی باید با شتاب بیشتری عمل شود.