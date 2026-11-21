فرمانده انتظامی شهرستان دشت آزادگان استان خوزستان از کشف و جمع آوری ۸ دستگاه ماینر استخراج ارز دیجیتال در ۲ منزل مسکونی به ارزش ۱۲ میلیارد ریال در شهر سوسنگرد خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سرهنگ حسین بیت‌سیاح اظهار داشت: در راستای برخورد با فعالیت‌های غیرقانونی و پیشگیری از جرایم اقتصادی، ماموران پلیس اطلاعات طی عملیات‌های هوشمندانه و با بهره‌گیری از اطلاعات دقیق، موفق به شناسایی ۲ منزل مسکونی در سطح شهر سوسنگرد شدند که در آن‌ها تجهیزات استخراج ارز دیجیتال به‌صورت غیرقانونی فعالیت می‌کردند.

وی افزود: در جریان اجرای عملیات و بازرسی دقیق منزل‌های مذکور، ۸ دستگاه ماینر استخراج ارز دیجیتال به ارزش ۱۲ میلیارد ریال کشف شد. این اقدامات در قالب طرح‌های نظارتی پلیس و با هدف کنترل فعالیت‌های غیرقانونی در حوزه استخراج ارز دیجیتال صورت گرفته است.

فرمانده انتظامی شهرستان دشت آزادگان ادامه داد: در این راستا ۲ متهم دستگیر و جهت سیر مراحل قانونی تحویل مرجع قضایی داده شدند.

سرهنگ بیت‌سیاح در پایان ضمن تأکید بر جدیت پلیس در مقابله با جرایم نوظهور و فعالیت‌های مخل نظم اقتصادی، بر تداوم اقدامات نظارتی و برخورد قاطع با هرگونه فعالیت غیرقانونی جهت حفظ امنیت اقتصادی جامعه تأکید کرد.