به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سید عادل مولا اظهار کرد: بازدید میدانی از محدوده پارک ملی دز با هدف پایش گوزن زرد ایرانی و بررسی عملکرد دوربین‌های تله‌ای نصب‌شده در این منطقه انجام شد.

وی افزود: در این برنامه، دوربین‌های تله‌ای که طی ماه گذشته در نقاط مختلف زیستگاه نصب شده بودند، مورد بررسی قرار گرفتند و تصاویر ثبت‌شده از آن‌ها جمع‌آوری شد تا پس از بررسی و تحلیل، اطلاعات لازم درباره حضور و تردد گونه‌های جانوری، به‌ویژه گوزن زرد ایرانی، استخراج شود.

مولا با اشاره به نصب حدود ۱۵ دوربین تله‌ای در نقاط مستعد تردد این گونه در پارک ملی دز تصریح کرد: این دوربین‌ها با هدف رصد دقیق‌تر حیات‌وحش و شناسایی محدوده‌های حضور گوزن زرد ایرانی در زیستگاه طبیعی آن نصب شده‌اند.

معاون محیط زیست طبیعی اداره‌کل حفاظت محیط زیست خوزستان بیان داشت: تصاویر جمع‌آوری‌شده در حال بررسی است و نتایج آن می‌تواند اطلاعات ارزشمندی درباره وضعیت حضور این گونه ارزشمند در پارک ملی دز در اختیار کارشناسان قرار دهد.

وی ابراز امیدواری کرد: با تداوم پایش‌های میدانی و استفاده از تجهیزات ثبت تصویر، در آینده نزدیک اطلاعات دقیق‌تری از وضعیت حضور و مشاهده گوزن های زرد ایرانی به‌صورت آزاد در زیستگاه طبیعی پارک ملی دز به دست آید.