به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ این مسابقات به یاد مرحوم صفرمروارید قهرمانی اسبق ملی و آسیا در چهار رده سنی نوجوانان، جوانان، بزرگسالان و پیشکسوتان در دو مسافت ۱۵ و ۲۵ کیلومتر به میزبانی صومعه‌سرا برگزار شد که در پایان و در رده نوجوانان ابوالفضل ایزدپناه از رشت، در رده جوانان امیرحسین رنجبر از خمام، در رده بزرگسالان حامد نجاری از لاهیجان و در رده پیشکسوتان نیز هوشنگ امینی از لاهیجان مقام اول این مسابقات را کسب کردند.