دو تیم کاسپین بهشت گیلان و امیر کبیر اراک در رضوانشهر به مصاف هم رفتند که در پایان این دیدار با برد ۳ بر یک تیم میزبان به پایان رسید.

یک برد و یک باخت حاصل تلاش تیم‌های گیلانی در لیگ دسته اول والیبال مقابل رقبا

یک برد و یک باخت حاصل تلاش تیم‌های گیلانی در لیگ دسته اول والیبال مقابل رقبا

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ در چهار چوب هفته چهارم و رقابت‌های لیگ دسته اول والیبال باشگاه‌های کشور دو تیم کاسپین بهشت گیلان و امیر کبیر اراک تیم شهید املاکی لنگرود در اراک به مصاف تیم امیر کبیر این شهر در رضوانشهر به مصاف هم رفتند که این دیدار با برد ۳ بر یک تیم میزبان به پایان رسید.

همزمان با این دیدار تیم والیبال کوروش لاهیجان دیگر نماینده استان در این رقابت‌ها در لاهیجان به مصاف تیم نفت تهرانسر رفت که در پایان با نتیجه ۳ بر صفر مقابل میهمان خود شکست خورد.