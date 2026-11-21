





به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مصطفی طحان بیان کرد: پس از اعلام حادثه سقوط یک محیط بان شهرستان از ارتفاعات منطقه قلعه شاداب دزفول، بلافاصله تیم نجاتگران پایگاه امداد و نجات کوهستان به منطقه اعزام شد.

وی با بیان اینکه عملیات نجات مستلزم پیمایش بیش از یک ساعت در دامنه کوه و نجات فنی برای دسترسی به مصدوم در عمق دره بود، ادامه داد: این عملیات توسط نیروهای هلال احمر ضمن رعایت استانداردهای لازم و نکات ایمنی توسط نجاتگران هلال احمر با درجه دشواری زیاد انجام شد.

طحان با بیان اینکه مصدوم به دلیل سقوط از ارتفاع زیاد دچار مولتیپل تروما و آسیب شدید شده و دارای ضعف و هوشیاری پایین بود، گفت: حمل مصدوم پس از تثبیت وضعیت، با همکاری نجاتگران و نیروهای محلی حاضر در محل آغاز و در میانه راه اقدامات درمانی لازم توسط نیروهای اورژانس انجام شد.

وی با قدردانی از تلاش نجاتگران و عوامل دخیل در این عملیات افزود: مصدوم پس از رسیدن به آمبولانس تحویل عوامل اورژانس فوریت‌های پزشکی داده شد.

رییس هلال احمر دزفول گفت: حضور به موقع و اقدامات فنی تیم نجات در حفظ جان این محیط بان بسیار موثر بود.

به گزارش ایرنا، بخش‌های کوهستانی سردشت و شهیون افزون بر ۸۰ درصد مساحت شهرستان دزفول را در برگرفته‌ و از کمترین امکانات رفاهی برخوردار هستند.