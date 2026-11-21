به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، سرهنگ رضا زارع اظهارداشت: ماموران پلیس راه یزد-کرمان هنگام کنترل ناوگان مسافربری، چهار دستگاه اتوبوس مسیر جنوب را مورد بازرسی قرار دادند.

وی افزود: در بازرسی انجام شده از اتوبوس‌ها ۸ هزار لیتر گازوئیل قاچاق از باک‌های اضافه و همچنین جاساز در جعبه بغل کشف، چهار متهم دستگیر و به مراجع قانونی معرفی شدند.

رئیس پلیس راه استان یزد گفت: اتوبوس‌ها به پارکینگ منتقل و مسافران با اتوبوس‌های جایگزین به مقصد اعزام شدند.